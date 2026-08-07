Avellino, nel mirino Jimenez del Catania

L’Avellino continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Alessandro Nesta. In cima alla lista c’è Jimenez, protagonista di una buona stagione con il Catania in Serie C.

Secondo quanto riportato da Prima Tivvù, per arrivare all’attaccante, il club irpino starebbe valutando uno scambio con Patierno. Entrambi i giocatori gradirebbero la destinazione, ma resta da trovare l’intesa economica tra Avellino e Catania. La trattativa è avviata, anche se la chiusura non sembra imminente.



