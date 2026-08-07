Strefezza si presenta: «Palermo è una piazza da Serie A, darò il 100% per questa maglia»

Dopo il suo arrivo in Australia per unirsi al gruppo guidato da mister Inzaghi, il nuovo acquisto del Palermo, Gabriel Strefezza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport, parlando delle motivazione che lo hanno spinto a sposare la causa rosanero.

«Le sensazioni sono buone anche se il viaggio è stato un po’ lungo per raggiungere l’Australia – ha spiegato Strefezza -. Sono contentissimo di essere qui e vestire questa maglia che è molto pesante. Spero di fare grandi cose. Darò il mio meglio, il 100% e suderò la maglia come so che vogliono i tifosi. Per fare cose importanti servirà un gruppo unito che rema dalla stessa parte, è fondamentale. Dopo viene tutto il resto»





Il nuovo acquisto rosanero ha poi aggiunto: «So che è una piazza molto importante, che lo stadio è caldo anche perché ci ho giocato. Sono contento e non vedo l’ora di iniziare in Coppa Italia e in campionato. Voglio vedere il Barbera pieno, scegliere Palermo non vuol dire scendere di categoria, è una piazza da Serie A”»