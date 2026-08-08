Corriere dello Sport: “Serie B, Pisa all’assalto di Pittarello e Confente. Avellino-Catania, si lavora allo scambio Patierno-Jiménez”

Il mercato di Serie B entra nel vivo a pochi giorni dai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Tra amichevoli, operazioni ormai concluse e trattative destinate ad accelerare, sono soprattutto Pisa, Avellino e Catanzaro a muovere diverse pedine. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri continuano a lavorare con decisione per consegnare a Paolo Bianco il centravanti chiamato a completare il reparto offensivo.

Prima, però, spazio al campo. La Cremonese ha chiuso la propria preseason con una vittoria contro il Verona a Castelnuovo del Garda. A decidere l’amichevole, disputata a porte chiuse allo Sporting Center “Paradiso”, è stato Stuckler, rapido a sfruttare una respinta di Leali dopo una conclusione di Pontisso. Gli scaligeri hanno risposto soprattutto con Livramento, fermato in due occasioni dagli interventi di Agazzi.





Nella ripresa le due squadre hanno costruito diverse opportunità senza però riuscire a modificare il risultato. In casa grigiorossa si sono registrati il ritorno in campo di Bonazzoli e quello di Fulignati, mentre indicazioni positive sono arrivate dai nuovi acquisti Pontisso e Vogliacco, con quest’ultimo utilizzato per uno spezzone. La Cremonese osserverà ora tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria. Restano da valutare le condizioni di Barbieri e le situazioni relative a Thorsby, Sanabria e Baschirotto.

Sul mercato, il Padova ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pompetti dal Catanzaro. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto triennale. Il Pisa ha invece acquistato a titolo definitivo dal Lille l’esterno offensivo Ichem Ferrah.

Particolarmente caldo l’asse tra Pisa e Juve Stabia. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Alessandro Confente è sempre più vicino ai nerazzurri. L’esclusione del portiere dall’amichevole contro la Cavese rappresenta un ulteriore segnale di una trattativa ormai avanzata. Un’offerta vicina agli 800 mila euro potrebbe convincere definitivamente la società campana, che valuta Paolo Vismara dell’Atalanta come possibile sostituto. Nel frattempo la Juve Stabia ha prolungato fino al 2029 il contratto del difensore Marco Bellich.

Movimenti importanti anche sull’asse Avellino-Catania. Le due società stanno lavorando a uno scambio che coinvolgerebbe Cosimo Patierno e Kaleb Jiménez. L’operazione potrebbe prevedere un conguaglio economico da parte degli irpini e un incentivo all’esodo per l’attaccante. Entrambi i calciatori avrebbero manifestato apertura alla soluzione.

La riuscita dell’operazione consentirebbe all’Avellino di alleggerire il monte ingaggi e potrebbe favorire un ulteriore innesto. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Aiello potrebbe infatti provare a chiudere per l’attaccante spagnolo Rodrigo Marina, indipendentemente dall’eventuale partenza di Roberto Insigne, seguito dallo Spezia. Dal Napoli è inoltre atteso il giovane difensore Vittorio Gambardella, che successivamente potrebbe essere girato in prestito all’Arzignano.

Pisa, Pittarello è il centravanti scelto da Bianco

La priorità del Pisa resta però l’attacco. Il principale obiettivo è Filippo Pittarello, individuato come riferimento ideale per il sistema di Paolo Bianco. Il centravanti del Catanzaro arriva da una stagione chiusa con 12 reti e sette assist e viene considerato un profilo capace non soltanto di finalizzare, ma anche di lavorare per i compagni.

Il Pisa avrebbe già raggiunto un’intesa con il giocatore e sta cercando adesso di trovare l’accordo con il Catanzaro. La richiesta del club calabrese parte da circa 2,5 milioni di euro. In caso di fumata bianca, numericamente il reparto offensivo potrebbe essere considerato completo, anche se la società toscana intende proseguire nel processo di rinnovamento.

Molto dipenderà dal futuro di Henrik Meister. Dopo le partenze di Durosinmi, trasferitosi al Genk, e Stojilkovic, passato al Rapid Bucarest, un’eventuale uscita del danese potrebbe spingere il Pisa a cercare un altro attaccante. Secondo il Corriere dello Sport, le alternative individuate sono Fabio Abiuso, Gabriele Artistico e Andrea Adorante.

Situazione simile a centrocampo. Dopo l’arrivo di Giuseppe Leone dalla Juve Stabia, resta da definire il futuro di Michel Aebischer. Lo svizzero vorrebbe continuare a giocare in Serie A o comunque in uno dei principali campionati europei. Per liberarlo servono però i 4,5 milioni di euro previsti dalla clausola inserita nel contratto e, nonostante diversi interessamenti, nessuna società avrebbe ancora presentato un’offerta di tale entità.

Qualora Aebischer dovesse partire, il Pisa potrebbe scegliere tra Omar Correia della Juve Stabia e Filippo Bandinelli dello Spezia.

Anche la porta può cambiare volto. L’obiettivo rimane Confente, ma prima dovrà essere definito il futuro di Simone Scuffet, per il quale si registrano interessamenti da parte di Parma e Venezia.

Catanzaro, caccia al sostituto di Pittarello

Il possibile trasferimento di Pittarello condiziona inevitabilmente anche le strategie del Catanzaro. Il direttore sportivo Ciro Polito è impegnato nel trovare il giusto equilibrio tra esigenze tecniche ed economiche, mentre l’avvio delle competizioni ufficiali si avvicina.

L’unica certezza, al momento, è la partenza di Pompetti verso Padova. Parallelamente, il Catanzaro sta già studiando il possibile sostituto di Pittarello, pur non avendo ancora raggiunto con il Pisa l’intesa sulla valutazione economica dell’attaccante.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, tra i profili maggiormente considerati figurano Emanuele Pecorino e Alvin Okoro. Più defilate, al momento, le candidature di Luca Moro del Sassuolo e Antonio Di Nardo del Pescara.

Resta inoltre da seguire la situazione di Mehdi Dorval del Bari, accostato da tempo ai giallorossi. Polito potrebbe provare ad accelerare per riportarlo alle proprie dipendenze. Per il centrocampo piace infine Wisdom Acquah, giovane della Primavera del Torino sul quale è presente anche l’Ascoli.