Corriere dello Sport: “Catania, caso fideiussione alla vigilia del Vicenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
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Il Catania chiude il periodo di preparazione a Norcia e si prepara a entrare ufficialmente nella stagione 2026/2027. La squadra affidata a Emilio Longo, insieme al direttore sportivo Fortunato Varrà, è stata costruita con l’obiettivo di competere con le principali pretendenti del girone meridionale di Serie C. Come racconta Concetto Mannisi sul Corriere dello Sport, l’organico non può ancora considerarsi definitivo, ma le prime indicazioni arrivate durante il precampionato sono state incoraggianti.

Il primo vero banco di prova sarà la sfida contro il Vicenza. Il Catania si presenta all’appuntamento dopo poche amichevoli, nelle quali, tuttavia, ha mostrato diversi segnali interessanti sul piano tecnico e tattico.


Il caso fideiussione

A scuotere l’ambiente rossazzurro nelle ore che precedono la partita è però la questione relativa alla fideiussione. Come riportato da Concetto Mannisi sul Corriere dello Sport, il Consiglio di amministrazione del Catania ha comunicato che la società non riuscirà a rispettare la scadenza odierna a causa di problemi di natura tecnico-burocratica, legati anche all’anticipo dei termini determinato dalla partita di Coppa Italia contro il Vicenza.

Nel comunicato, il club ha spiegato che «il focus resta la data del 10 agosto», termine originariamente previsto per la fideiussione, assicurando che la società sta lavorando senza interruzioni per risolvere la situazione.

Una vicenda che inevitabilmente genera interrogativi intorno al club proprio quando il rapporto con la piazza sembrava essersi nuovamente rafforzato. Concetto Mannisi sulle colonne del Corriere dello Sport sottolinea infatti la risposta importante dei sostenitori rossazzurri, con oltre ottomila abbonamenti già sottoscritti.

Jimenez-Patierno, asse caldo con l’Avellino

Parallelamente alle questioni societarie continua a muoversi il mercato. Una delle operazioni più interessanti riguarda il possibile asse tra Catania e Avellino.

Secondo quanto riferisce Concetto Mannisi sul Corriere dello Sport, sta prendendo consistenza l’ipotesi di uno scambio che porterebbe Jimenez in Irpinia e Cosimo Patierno in Sicilia. L’attaccante rappresenta un profilo apprezzato da tempo nell’ambiente catanese e potrebbe così intraprendere una nuova esperienza in rossazzurro.

La trattativa, tuttavia, non sarebbe impostata esclusivamente su uno scambio di cartellini. Il Catania punta infatti a ottenere anche un significativo conguaglio economico dall’Avellino ed è proprio sulla componente finanziaria dell’operazione che le due società stanno cercando un punto d’incontro. Sul fronte dei calciatori, invece, non sembrerebbero esserci particolari ostacoli: entrambi sarebbero disponibili ad accettare le rispettive nuove destinazioni.

Perrotta subito a disposizione di Longo

Intanto il Catania ha ufficializzato l’arrivo del difensore Marco Perrotta, che potrebbe trovare spazio già contro il Vicenza. Longo dovrà decidere se affidargli immediatamente una maglia oppure confermare la coppia Ierardi-Allegretto, utilizzata con continuità durante il precampionato.

Come evidenzia ancora Concetto Mannisi sul Corriere dello Sport, non farà invece parte della squadra Fabio Ponsi. L’esterno è stato ceduto alla Reggiana con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di promozione del club emiliano in Serie B.

Il Catania si presenta dunque all’inizio della stagione tra aspettative elevate, un mercato ancora aperto e la questione fideiussione da risolvere. Sullo sfondo rimane soprattutto l’operazione con l’Avellino: lo scambio Jimenez-Patierno potrebbe diventare uno dei movimenti più significativi dei prossimi giorni.

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