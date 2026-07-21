Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
palermo monza 0-3 (8) vasic

Il tesoretto incassato dalla cessione di Rafiu Durosinmi potrebbe cambiare il mercato del Pisa. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro, dopo aver ottenuto circa 10 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante, è pronto ad accelerare per Mattia Compagnon, esterno offensivo destinato a lasciare il Venezia.

Come riporta Tuttosport, Compagnon, cresciuto nella Juventus Next Gen, ha collezionato in Serie B 69 presenze, 9 gol e un assist. Sul giocatore c’è concorrenza, ma il Pisa, grazie alle risorse appena incassate, potrebbe compiere l’affondo decisivo.


Il Padova continua invece a muoversi con decisione. Tuttosport riferisce che il club veneto punta al centrocampista Marco Pompetti del Catanzaro, in scadenza di contratto nel 2027. È ormai definito anche l’arrivo del terzino destro Lorenzo Carissoni, reduce dall’esperienza con la Juve Stabia, mentre sono in fase avanzata le trattative per il terzino sinistro Matteo Cocchi dell’Inter U23 e per Giuseppe Aurelio dello Spezia, operazione che potrebbe chiudersi già nel corso della settimana.

Capitolo Palermo. Secondo Tuttosport, il Sudtirol ha già ottenuto il sì di Aljosa Vasic, ma manca ancora l’accordo con il club rosanero. Il Palermo, infatti, starebbe prendendo tempo perché Filippo Inzaghi potrebbe valutare il rilancio del centrocampista, acquistato nel 2023 per circa 2 milioni di euro.

Su Vasic, aggiunge Tuttosport, si è inserito anche il Mantova, che avrebbe proposto un prestito oneroso da 300 mila euro al Palermo per assicurarsi il giocatore.

Nel frattempo il Modena è pronto ad annunciare l’arrivo del centrocampista Alessandro Bianco, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Paok Salonicco.

Infine, il Cesena lavora su due rinforzi offensivi. Tuttosport spiega che il club romagnolo tratta con il Mantova per Antonio Fiori, mentre appare più semplice l’operazione che potrebbe portare Luca D’Andrea dal Sassuolo.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-21 065710

Il Resto del Carlino: “Il Milan “spinge” Bozzolan a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
355af4258e

Corriere dello Sport: “Zaniolo-Udinese, c’è l’accordo. Cagliari tra Maldini, Bowie e il sogno Souttar”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Avellino, arriva Fila. Catanzaro tra rinnovi, mercato e assalto della Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 054244

Corriere dello Sport: “Bozzolan a un passo, il Palermo accelera. Osti lavora anche sugli esterni offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-38-40-375_com.android.chrome-edit

Padova in pressing su Cocchi: il club vuole chiudere entro la settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-34-29-890_com.android.chrome-edit

Juve Stabia, doppio colpo dalla Fiorentina: arrivano Sandrucci e Scuderi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
ritiro palermo

Ritiro Palermo, il report della doppia seduta a Santa Cristina. Domani parla Augello

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Michele Lo Valvo, neo direttore generale del Resuttana San Lorenzo-2

Sipet cede oltre 5 mila metri quadrati al Palermo, Lo Valvo: «Un regalo alla città per il futuro del Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
2d623d69-31a9-4552-8d01-056de8ff556d_92340433-1200x600

Stadio Barbera, accordo tra Palermo e Sipet: altro passo verso la riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
pierozzi3

Palermo, Pierozzi: «Il gruppo è la nostra forza. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
PIEROZZI2

Palermo, Pierozzi: «La concorrenza interna fa bene. Voglio farmi trovare sempre pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
PIEROZZI

Palermo, Pierozzi: «Il mio ruolo naturale è il terzino. Con Inzaghi c’è un rapporto sano»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026

Ultimissime

palermo monza 0-3 (8) vasic

Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Grant

Palermo Ladies Open, Grant sogna la Top 100: oggi il derby con Basiletti apre il programma sul Centrale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Spiteri

Palermo Ladies Open, Spiteri firma l’impresa: è agli ottavi. Avanzano anche Urgesi e Ruggeri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 065710

Il Resto del Carlino: “Il Milan “spinge” Bozzolan a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
palermo manchester city (30) Inzaghi guardiola

Corriere dello Sport: “Guardiola, il sogno azzurro prende forma: Maldini e Leonardo lo hanno incontrato a Barcellona”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026