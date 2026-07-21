Tuttosport: “Il Pisa accelera per Compagnon, il Sudtirol ha il si di Vasic”

Il tesoretto incassato dalla cessione di Rafiu Durosinmi potrebbe cambiare il mercato del Pisa. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro, dopo aver ottenuto circa 10 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante, è pronto ad accelerare per Mattia Compagnon, esterno offensivo destinato a lasciare il Venezia.

Come riporta Tuttosport, Compagnon, cresciuto nella Juventus Next Gen, ha collezionato in Serie B 69 presenze, 9 gol e un assist. Sul giocatore c’è concorrenza, ma il Pisa, grazie alle risorse appena incassate, potrebbe compiere l’affondo decisivo.





Il Padova continua invece a muoversi con decisione. Tuttosport riferisce che il club veneto punta al centrocampista Marco Pompetti del Catanzaro, in scadenza di contratto nel 2027. È ormai definito anche l’arrivo del terzino destro Lorenzo Carissoni, reduce dall’esperienza con la Juve Stabia, mentre sono in fase avanzata le trattative per il terzino sinistro Matteo Cocchi dell’Inter U23 e per Giuseppe Aurelio dello Spezia, operazione che potrebbe chiudersi già nel corso della settimana.

Capitolo Palermo. Secondo Tuttosport, il Sudtirol ha già ottenuto il sì di Aljosa Vasic, ma manca ancora l’accordo con il club rosanero. Il Palermo, infatti, starebbe prendendo tempo perché Filippo Inzaghi potrebbe valutare il rilancio del centrocampista, acquistato nel 2023 per circa 2 milioni di euro.

Su Vasic, aggiunge Tuttosport, si è inserito anche il Mantova, che avrebbe proposto un prestito oneroso da 300 mila euro al Palermo per assicurarsi il giocatore.

Nel frattempo il Modena è pronto ad annunciare l’arrivo del centrocampista Alessandro Bianco, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Paok Salonicco.

Infine, il Cesena lavora su due rinforzi offensivi. Tuttosport spiega che il club romagnolo tratta con il Mantova per Antonio Fiori, mentre appare più semplice l’operazione che potrebbe portare Luca D’Andrea dal Sassuolo.