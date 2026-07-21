Corriere dello Sport: “Avellino, arriva Fila. Catanzaro tra rinnovi, mercato e assalto della Sampdoria”

L’Avellino è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per l’attacco. Come riporta il Corriere dello Sport, Daniel Fila è arrivato nel capoluogo irpino e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai biancoverdi per la prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, il centravanti ceco arriva dal Venezia con la formula del prestito secco, mentre il club lagunare riconoscerà all’Avellino un premio di valorizzazione al raggiungimento di determinati obiettivi. Sempre sul fronte offensivo è previsto l’incontro decisivo per definire l’ingaggio del trequartista Mattia Della Rocca, svincolato dalla Roma, con un accordo quadriennale ormai vicino.





Sul fronte delle uscite, riferisce il Corriere dello Sport, Alessio Tribuzzi è a un passo dal Bari, mentre Giuseppe Panico è sempre più vicino alla Casertana.

Anche la Juve Stabia continua a muoversi sul mercato. Il Corriere dello Sport sottolinea che è vicina la chiusura per il terzino sinistro Giulio Scuderi, che dovrebbe arrivare dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. La stessa formula è stata utilizzata per l’attaccante Luigi Caccavo, già aggregato al gruppo gialloblù, mentre tra gli obiettivi offensivi resta anche Tommaso Gabellini, per il quale il Torino è alla ricerca della soluzione migliore in prestito.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il mancato impiego di Lorenzo Carissoni nell’ultima amichevole lascia presagire un imminente trasferimento al Padova.

Capitolo Pisa. Il Corriere dello Sport evidenzia che è ormai definita la cessione record di Rafiu Durosinmi al Genk. L’attaccante nigeriano passa al club belga per 10,5 milioni di euro più bonus, con il Pisa che mantiene anche il 10% sulla futura rivendita. Si tratta dell’operazione più remunerativa nella storia del club toscano.

Con il tesoretto incassato, il Pisa punta ora a rinforzare l’attacco. Il primo nome sulla lista è Fabio Abiuso, autore di 11 gol e 5 assist nell’ultima stagione con la Carrarese. Più incerta, invece, la partenza di Michel Aebischer, seguito da Cagliari, Sassuolo, Genoa, oltre che da Amburgo, Augsburg e Borussia Mönchengladbach. Al momento nessun club ha raggiunto la clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro, anche a causa dell’infortunio rimediato dal centrocampista svizzero durante il Mondiale.

In casa Catanzaro, il Corriere dello Sport racconta di una situazione delicata a centrocampo. I rinnovi di Simone Pontisso e Marco Pompetti restano in bilico. Per Pontisso, oltre alla Cremonese, si è inserita anche la Sampdoria, mentre Pompetti, nonostante l’interesse del Padova, sarebbe orientato a restare in giallorosso. Maggiori indicazioni potrebbero arrivare entro sabato, quando la squadra di Giorgio Gorgone si trasferirà a Livigno per proseguire il ritiro.

Il Corriere dello Sport aggiunge che il direttore sportivo Ciro Polito è al lavoro anche sul rinnovo del portiere Mirko Pigliacelli, seguito proprio dalla Sampdoria. I blucerchiati osservano inoltre con interesse l’attaccante Antonio Di Nardo, protagonista dell’ultima stagione al Pescara e seguito anche dal Catanzaro.

Per quanto riguarda gli arrivi, appare difficile l’operazione Augusto Owusu dalla Juventus Next Gen, destinato a rimanere nel giro della prima squadra bianconera. Restano invece vive le trattative per il terzino Mattia Cappelletti del Milan Futuro e per l’attaccante Lorenzo Anghelè della Juventus Next Gen. Sempre monitorato anche Riccardo Braschi, attaccante della Fiorentina Primavera seguito pure dal Modena.