Repubblica Palermo: “Rosa, Inzaghi insiste sul 4-2-3-1. Allegri libera Rao”

Il Palermo continua a costruire il proprio futuro tra il lavoro sul campo e le strategie di mercato. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena procede a ritmi intensi, con Filippo Inzaghi impegnato a definire l’identità tattica della squadra, mentre la dirigenza lavora per completare la rosa in vista del campionato di Serie B.

Secondo quanto riferisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la seduta di ieri è stata interamente dedicata alla fase di possesso palla. Inzaghi ha fatto provare e riprovare i meccanismi del 4-2-3-1, testando il sistema di gioco contro una squadra schierata con il 4-4-2, modulo che dovrebbe utilizzare il Paradiso, prossimo avversario dei rosanero in amichevole.





Tra le indicazioni più interessanti emerse dal lavoro sul campo c’è il lungo impiego di Jeremy Le Douaron nel ruolo di centravanti. Una soluzione che il tecnico rosanero sta valutando per aumentare mobilità e profondità nel reparto offensivo.

Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il ritiro ha accolto anche una visita di prestigio. Il commissario tecnico della Finlandia Jacob Friis ha assistito all’allenamento e, al termine della seduta, si è intrattenuto con Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, confrontandosi successivamente anche con Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti.

Sul fronte mercato, il Palermo continua a muoversi su più tavoli. Sistemata la porta con l’arrivo di Mattia Fortin, la priorità resta il rinforzo degli esterni offensivi. Il nome più caldo è quello di Emanuele Rao, classe 2006 del Napoli. Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Massimiliano Allegri avrebbe dato il via libera alla cessione del giovane talento nell’ambito dello sfoltimento della rosa azzurra e l’operazione potrebbe entrare presto nella fase decisiva.

Sempre viva anche la trattativa per Andrea Bozzolan della Reggiana. Il Palermo continua a lavorare per assicurarsi il giovane terzino sinistro, anche se restano da definire gli ultimi dettagli con il club emiliano e va considerata la posizione del Milan, che mantiene alcuni diritti sul giocatore.

Tra i profili monitorati figura inoltre Issiaka Kamate dell’Inter Under 23, apprezzato per la sua duttilità e per gli ampi margini di crescita, mentre per Aljosa Vasic vengono segnalati gli interessamenti di Südtirol e Mantova.

Nel frattempo il club ha presentato anche il nuovo “Zagara Kit” per la stagione 2026/27. La terza maglia, ispirata alla Conca d’Oro e ai profumi della Sicilia, propone una palette che richiama la pietra delle architetture palermitane, gli agrumeti in fiore e la vegetazione mediterranea, con l’obiettivo di valorizzare l’identità del brand Palermo anche attraverso il design.

A margine della giornata ha parlato anche Niccolò Pierozzi, che ha espresso fiducia nel lavoro svolto durante il ritiro. Il difensore ha sottolineato i progressi della squadra e il clima positivo all’interno del gruppo, evidenziando inoltre il rapporto di fiducia instaurato con Filippo Inzaghi e la volontà di conquistarsi un posto da titolare durante la stagione.