Padova in pressing su Cocchi: il club vuole chiudere entro la settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
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Il Padova accelera sul mercato e prova a regalarsi un nuovo rinforzo per la fascia. Il club biancoscudato è infatti in netto vantaggio nella corsa a Matteo Cocchi, esterno di proprietà dell’Inter, uno dei giovani più interessanti del vivaio nerazzurro.

La società veneta sta lavorando per chiudere l’operazione entro la fine della settimana, cercando di anticipare la concorrenza del Catanzaro, anch’esso interessato al calciatore. Il vantaggio accumulato dal Padova potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime ore.


Come riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti proseguono e filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa. L’obiettivo del Padova è definire rapidamente l’accordo e mettere il giocatore a disposizione dell’allenatore in vista della nuova stagione.

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