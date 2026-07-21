Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori riflette. Tre giocatori verso l’estero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
cosenza palermo 0-3 (12) lund

Il Palermo continua a lavorare anche sul fronte delle uscite, seguendo una strategia ben precisa. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità della dirigenza rosanero resta quella di completare gli innesti ritenuti fondamentali, per poi concentrarsi sulle cessioni senza particolari urgenze.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i nomi destinati a lasciare il club c’è ancora quello di Matteo Brunori. L’attaccante continua a essere seguito con interesse dal Bari, ma la destinazione pugliese, almeno allo stato attuale, non sembra convincere il giocatore.


L’ex capitano del Palermo, infatti, non sarebbe intenzionato a scendere di categoria e preferirebbe prendere in considerazione eventuali opportunità che gli consentano di proseguire la propria carriera a un livello superiore o, comunque, in un contesto diverso dalla Serie C.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche Lund, Diakité e Nikolaou restano tra i principali candidati alla partenza. Per tutti e tre si stanno aprendo diverse piste provenienti dall’estero, che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

La sensazione, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è che il direttore sportivo Carlo Osti stia seguendo una precisa tabella di marcia: completare prima gli acquisti considerati prioritari e successivamente definire le uscite, sfruttando il tempo ancora a disposizione prima della chiusura del mercato estivo.

L’obiettivo finale resta quello di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa completa, profonda e competitiva in ogni reparto, costruita per recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione in Serie A.

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