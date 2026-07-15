Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Andrea Bozzolan potrebbe lasciare la Reggiana nel corso di questa sessione di mercato. A confermarlo è stato il direttore sportivo granata Marcello Bernardi che, come riportato da Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, ha fatto il punto sulla situazione del terzino sinistro, accostato negli ultimi giorni anche al Palermo.

Secondo Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, il dirigente della Reggiana ha spiegato che Bozzolan è uno dei giocatori più richiesti della rosa: «È bravo e in questo momento ha mercato e ha avuto qualche richiesta ufficiale».





Come evidenzia ancora Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, un’eventuale cessione del classe 2004 potrà avvenire esclusivamente con la formula del prestito, in virtù degli accordi stipulati con il Milan. Bernardi ha infatti precisato: «Visto l’accordo con il Milan può partire soltanto in prestito. Alla fine della prossima stagione i rossoneri potranno decidere se riacquistarlo oppure venderlo e il 50% spetterà alla Reggiana».

Le dichiarazioni del direttore sportivo confermano quindi la possibilità di una partenza di Bozzolan, profilo che, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal Giornale di Sicilia, è tra gli obiettivi del Palermo per ricoprire il ruolo di vice Augello.

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan in pole per la fascia sinistra: trattativa avanzata”