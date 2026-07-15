Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 100131

Andrea Bozzolan potrebbe lasciare la Reggiana nel corso di questa sessione di mercato. A confermarlo è stato il direttore sportivo granata Marcello Bernardi che, come riportato da Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, ha fatto il punto sulla situazione del terzino sinistro, accostato negli ultimi giorni anche al Palermo.

Secondo Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, il dirigente della Reggiana ha spiegato che Bozzolan è uno dei giocatori più richiesti della rosa: «È bravo e in questo momento ha mercato e ha avuto qualche richiesta ufficiale».


Come evidenzia ancora Francesco Pioppi sul Resto del Carlino, un’eventuale cessione del classe 2004 potrà avvenire esclusivamente con la formula del prestito, in virtù degli accordi stipulati con il Milan. Bernardi ha infatti precisato: «Visto l’accordo con il Milan può partire soltanto in prestito. Alla fine della prossima stagione i rossoneri potranno decidere se riacquistarlo oppure venderlo e il 50% spetterà alla Reggiana».

Le dichiarazioni del direttore sportivo confermano quindi la possibilità di una partenza di Bozzolan, profilo che, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal Giornale di Sicilia, è tra gli obiettivi del Palermo per ricoprire il ruolo di vice Augello.

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan in pole per la fascia sinistra: trattativa avanzata”

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (39) Veroli

Tuttosport: “Veroli conteso. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo bari serie b 2-0 (80) Perenzoni brunori bani

Tuttosport: “Samp: può ritornare Brunori!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Luca-Mazzitelli-Imago-COPERTINA-1024x576

Gazzetta dello Sport: “Lykogiannis vicino alla Samp, il Verona va su Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria 1-1 (10) desplanches

Gazzetta dello Sport: “Desplanches a Frosinone per rilanciarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (66) corona

Il Secolo XIX: “Entella, arriva Corona: «Qui per crescere e giocare con continuità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (106) desplanches

Il Messaggero: “Desplanches a un passo dal Frosinone: il Palermo apre al prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Lovisa accelera sul mercato. Vasic resta un obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo carrarese 5-0 (6) galassi

Repubblica: “Il City manda i manager. Rosa a caccia di Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (101) libutti Brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, Sudtirol in pole per Vasic. Brunori resta il nodo più delicato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan in pole per la fascia sinistra: trattativa avanzata”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
desplanches palermo sampdoria

Giornale di Sicilia: “Palermo, Desplanches verso il Frosinone. Compagnon e Kamate nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Screenshot 2026-07-15 075656

Giornale di Sicilia: “Palermo, il City segue Inzaghi da vicino. Segre torna in gruppo verso la prima amichevole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-15 100131

Reggiana, Bernardi apre all’addio di Bozzolan: «Ha richieste ufficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (100) pirlo

Corriere della Sera: “Pirlo nuovo ct dell’Italia? Tra scherzi e amichettismo, serve ben altro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (39) Veroli

Tuttosport: “Veroli conteso. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
palermo bari serie b 2-0 (80) Perenzoni brunori bani

Tuttosport: “Samp: può ritornare Brunori!”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (6) Pirlo

Gazzetta dello Sport: “Italia, Pirlo in pole per la panchina azzurra. Restano in corsa Conte, Mancini e Guardiola”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026