Giornale di Sicilia: “Palermo, Sudtirol in pole per Vasic. Brunori resta il nodo più delicato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (101) libutti Brunori

Il Palermo continua a lavorare anche sul fronte delle uscite per alleggerire l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, diverse situazioni restano aperte e potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane, con particolare attenzione al futuro di Aljosa Vasic e Matteo Brunori.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, continua a crescere l’interesse per Vasic. Nelle ultime ore il Südtirol avrebbe superato la concorrenza di Vicenza e Padova, portandosi in vantaggio nella corsa al centrocampista rosanero. La trattativa, tuttavia, non è ancora definita e restano possibili nuovi sviluppi.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, più complicata appare invece la situazione degli altri giocatori inseriti nella lista dei partenti. Blin e Diakité continuano ad avere estimatori soprattutto all’estero, ma finora non sono arrivate offerte considerate soddisfacenti dal Palermo. Restano inoltre in una fase di stallo le posizioni di Buttaro, Nikolaou e Lund, per i quali il mercato non ha ancora prodotto proposte concrete.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dossier più delicato continua però a essere quello legato a Matteo Brunori. Sul futuro del capitano proseguono riflessioni e valutazioni, senza che sia ancora emersa una decisione definitiva sulla sua prossima destinazione.

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