Corriere dello Sport: “Palermo, oggi il primo test. Attesa anche per il futuro del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
tribuna stampa renzo barbera

È il giorno della prima amichevole stagionale per il Palermo, ma anche di un appuntamento decisivo fuori dal campo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero affronteranno oggi alle 17.30 il Gherdeina nel primo test del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, mentre sul fronte istituzionale è attesa la conferenza decisoria dei servizi chiamata a esprimersi sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la giornata arriva all’indomani delle celebrazioni dedicate a Santa Rosalia, alle quali il Palermo ha partecipato con una rappresentanza del settore giovanile e con il videomessaggio di Joel Pohjanpalo, Joronen e Johnsen, protagonisti dell’omaggio del club alla patrona della città durante il Festino.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sul terreno di gioco l’attenzione sarà rivolta ai primi segnali della squadra di Filippo Inzaghi, impegnata contro il Gherdeina nella prima uscita estiva della preparazione. Sarà l’occasione per iniziare a mettere in pratica il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro e osservare i nuovi acquisti all’opera.

Parallelamente, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea l’importanza della conferenza decisoria sul progetto del Barbera. Dal confronto tra gli enti coinvolti il Palermo si attende un passo avanti verso l’approvazione definitiva della ristrutturazione dello stadio e delle aree circostanti. Un passaggio fondamentale, considerando che entro la fine di luglio dovrà arrivare una risposta definitiva per consentire all’impianto rosanero di restare tra i candidati a ospitare gli Europei del 2032.

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