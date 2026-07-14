Il Secolo XIX: “Entella, tutto fatto per Corona. Arriva in prestito dal Palermo”

L’Entella è pronta ad abbracciare Giacomo Corona. Come riporta Il Secolo XIX, l’attaccante classe 2004 del Palermo è ormai a un passo dal trasferimento in prestito al club ligure e potrebbe raggiungere già nelle prossime ore il ritiro di Tavarone per mettersi a disposizione di Andrea Chiappella.

L’operazione è ormai definita e consentirà ai biancocelesti di completare il reparto offensivo, che può già contare sui confermati Gigi Cuppone, Bernat Guiu e Mattia Tirelli, oltre al nuovo acquisto Francesco Forte. Il direttore sportivo Matteo Superbi ha così centrato l’obiettivo di affiancare un giovane Under a un centravanti esperto.





La mancata convocazione di Corona per il ritiro del Palermo guidato da Filippo Inzaghi aveva già lasciato intendere che il trasferimento fosse ormai vicino. Il centravanti arriva con l’obiettivo di trovare maggiore continuità dopo una stagione con poco spazio in rosanero, chiuso dalla forte concorrenza nel reparto offensivo.

Per caratteristiche, Corona rappresenta un centravanti fisico e strutturato, profilo che si integra con quello di Forte e completa le soluzioni offensive a disposizione di Chiappella.

Non sarà però l’unico rinforzo in arrivo. L’Entella è infatti pronta ad accogliere anche Mattia Motolese, difensore classe 2004 proveniente dal Bologna a titolo definitivo. Mancino naturale, può giocare sia da centrale in una difesa a quattro sia da braccetto in una linea a tre. Dopo le esperienze con Olbia, Pro Patria e la parentesi alla Carrarese, il giovane difensore andrà a rinforzare il pacchetto arretrato composto dai senatori Parodi, Tiritiello e Marconi, oltre al nuovo innesto Nicolas Previtali.

Con gli arrivi di Corona e Motolese salgono a quattro le operazioni in entrata dell’Entella, anche se il mercato del club ligure non è ancora concluso.

Resta infatti vivo l’interesse per Federico Artioli, centrocampista del Mantova. Il giocatore non figura tra i convocati del ritiro della formazione lombarda e continua a essere uno dei principali obiettivi della dirigenza biancoceleste, che lo considera il profilo ideale per alternarsi a Niccolò Squizzato nel ruolo di regista davanti alla difesa.