Giornale di Sicilia: “Bigon piomba in ritiro, Inzaghi insiste sulla difesa a 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bigon

Il Palermo prosegue il lavoro nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena e arrivano segnali importanti sia dal campo sia dalla proprietà. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la prima giornata completa di allenamenti è stata caratterizzata dalla visita di Riccardo Bigon e dalle prime indicazioni tattiche fornite da Filippo Inzaghi, sempre più orientato a costruire una squadra basata sulla difesa a quattro.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore tecnico globale del City Football Group ha raggiunto in mattinata il centro sportivo Mulin da Coi, dove ha salutato squadra e staff tecnico prima di intrattenersi a lungo con l’amministratore delegato Giovanni Gardini. Bigon ha poi assistito da bordo campo anche alla seduta pomeridiana, confermando con la sua presenza la vicinanza della proprietà al progetto rosanero in una fase importante della preparazione e del mercato.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sul terreno di gioco Inzaghi ha iniziato a definire l’identità tattica della squadra. Dopo i primi giorni dedicati prevalentemente alla condizione atletica, entrambe le sedute sono state incentrate sulla fase di non possesso. La mattinata è stata dedicata a un lavoro specifico con i difensori, confermando la volontà del tecnico di impostare la linea arretrata con una difesa a quattro. Successivamente sono entrati in scena centrocampisti e attaccanti, impegnati in esercitazioni dedicate al pressing e ai movimenti collettivi.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la giornata si è conclusa con una partitella a metà campo, decisa dalla rete di Ranocchia, autore del gol vittoria con un preciso sinistro. Prosegue intanto il programma personalizzato di Segre: il centrocampista non ha preso parte alla seduta mattutina, lavorando in palestra, prima di rientrare parzialmente nel gruppo nel pomeriggio e completare la giornata con un allenamento individuale sul terreno di gioco.

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