Repubblica: “Palermo, tetto sugli abbonamenti. Solo 17 mila tessere per aprire i cantieri”

Il Palermo ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 scegliendo uno slogan che richiama l’identità più profonda della città: “A chi appartieni”. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club ha trasformato una delle espressioni più tipiche della tradizione palermitana nel messaggio simbolo della nuova stagione, presentandolo attraverso i propri canali social come elemento centrale del nuovo progetto di branding.

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Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la principale novità riguarda il limite massimo di 17 mila abbonamenti, una scelta resa necessaria dai futuri lavori di ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera, destinati a partire nei primi mesi del 2027. Dei posti disponibili, 16.504 sono riservati agli abbonati della passata stagione, che potranno esercitare il diritto di prelazione senza aumenti di prezzo per il terzo anno consecutivo. La prima fase di rinnovo partirà giovedì e si concluderà il 2 agosto, seguita dalla prelazione con cambio posto dal 4 al 6 agosto e dalla vendita libera, prevista dal 7 al 31 agosto.

Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club conferma anche la Promo Family, che permetterà agli Under 14 di acquistare abbonamenti in gradinata superiore laterale a tariffe agevolate. Ogni tessera sottoscritta contribuirà inoltre con 2 euro al progetto sociale “Palermo in the Community”, dedicato alla riqualificazione dei campi di calcio nei quartieri più popolari della città, un’iniziativa che ha già portato alla riapertura dell’impianto di Piazza Magione.

Nel frattempo, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo racconta che il lavoro prosegue anche nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, dove ha fatto visita Riccardo Bigon, direttore tecnico globale del City Football Group. Il dirigente ha incontrato squadra e staff, soffermandosi anche con l’amministratore delegato Giovanni Gardini prima di assistere all’allenamento.

Spazio infine alle prime dichiarazioni da rosanero di Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino ha raccontato di aver parlato con Franco Vazquez prima di accettare il trasferimento: «Quando il mio procuratore mi ha parlato del Palermo non ho avuto dubbi. Sono molto felice di essere qui. Inzaghi non ha dovuto convincermi».