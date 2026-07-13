Palermo, al via alla campagna abbonamenti 2026-27: dal 16 luglio si rinnova la passione rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Il Palermo è pronto a riabbracciare i propri tifosi in vista della stagione di Serie BKT 2026-2027. Attraverso una nota sui propri canali, la società rosanero ha reso noto che a partire da mercoledì 16 luglio prenderà ufficialmente il via la campagna abbonamenti, accompagnata dallo slogan “A chi appartieni”, un messaggio che celebra il legame tra generazioni di tifosi e rafforza il senso di appartenenza ai colori rosanero, alla città e alla sua comunità.

Il club ha inoltre deciso di confermare le tariffe riservate ai vecchi abbonati, affiancandole a una serie di vantaggi esclusivi e a formule dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di incentivare la presenza sugli spalti. La società, inoltre, ha confermato di aver fissato a 17.000 il numero massimo di abbonamenti disponibili per la stagione 2026-2027.


Confermata anche la Promo Family, l’iniziativa pensata per favorire la partecipazione delle famiglie allo stadio, che consentirà agli Under 14 di confermare o sottoscrivere un nuovo abbonamento in Gradinata Superiore Laterale a un prezzo agevolato.

Per ogni tessera sottoscritta, 2 euro saranno destinati al progetto “Palermo in the Community”, iniziativa che punta alla realizzazione e alla riqualificazione di campi di calcetto nei quartieri più fragili della città, rafforzando il legame tra il club e il territorio. La nuova campagna rappresenta quindi un invito ai tifosi a essere protagonisti di un’altra stagione al fianco della squadra.

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