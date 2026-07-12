Ritiro Palermo: tiri a canestro per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
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Seconda giornata di ritiro per il Palermo, che continua la preparazione in vista della nuova stagione. Al termine della seduta odierna, i rosanero hanno regalato un momento di svago, cimentandosi in una divertente sfida di tiri a canestro.

A mostrare il simpatico siparietto è stato lo stesso club, che ha pubblicato sui propri canali social un video con i protagonisti della squadra impegnati lontano dal campo da calcio. Un’occasione per rafforzare lo spirito di gruppo e alleggerire il lavoro dopo l’intensa sessione di allenamento.


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