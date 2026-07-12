Repubblica: “Palermo, Inzaghi accende i motori: primo giorno di lavoro a Santa Cristina”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
ritiro palermo (3)

È iniziata ufficialmente la nuova stagione del Palermo. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i rosanero hanno sostenuto il primo allenamento del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, dove Filippo Inzaghi ha dato il via alla preparazione estiva con una giornata dedicata ai test atletici e ai primi concetti tattici del nuovo progetto.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la mattinata è stata interamente riservata alle valutazioni fisiche all’interno della tensostruttura allestita accanto al campo, trasformata in una palestra tecnologicamente attrezzata per monitorare la condizione dei calciatori dopo la pausa estiva. Un programma differenziato ha riguardato i portieri Joronen, Desplanches, Nespola e Balaguss, che dopo l’attivazione muscolare hanno svolto le prime esercitazioni specifiche con il pallone.


Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, nel pomeriggio Inzaghi, dopo aver ispezionato di prima mattina il terreno di gioco, ha diretto la prima seduta tecnico-tattica. Dopo una fase iniziale con torelli ed esercitazioni con il pallone, il tecnico ha illustrato i principi del nuovo 4-2-3-1 che intende sviluppare durante il ritiro. Ad assistere all’allenamento erano presenti anche l’amministratore delegato Giovanni Gardini e il direttore sportivo Carlo Osti, che ha avuto anche un breve confronto con Johnsen.

Sul fronte del mercato, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea che il primo obiettivo resta Emanuele Rao del Napoli. La trattativa continua a essere ben avviata e potrebbe entrare presto nella fase decisiva. In uscita, invece, Brunori è seguito dall’Arezzo, anche se l’elevato ingaggio rappresenta ancora un ostacolo alla trattativa. Anche Vasic resta tra i possibili partenti: dopo gli interessamenti di Padova e Vicenza, nelle ultime ore è aumentato il pressing del Sudtirol.

Parallelamente al lavoro sul campo, il Palermo ha lanciato il nuovo claim della campagna abbonamenti 2026/27. Lo slogan scelto è “A chi appartieni”, un messaggio che richiama il senso di appartenenza e il legame tra la squadra e la città. Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno presentati nei prossimi giorni.

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