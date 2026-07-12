Gazzetta dello Sport: “Serie B, la rivoluzione delle panchine: sette debuttanti al via”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
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La prossima Serie B sarà caratterizzata da una vera e propria rivoluzione tecnica. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, saranno ben sette gli allenatori all’esordio nel campionato cadetto, un dato che rappresenta un record per una categoria tradizionalmente affidata a tecnici esperti e specialisti. Una scelta che testimonia la volontà dei club di puntare su idee innovative e coraggio, privilegiando spesso progettualità e sostenibilità economica rispetto all’esperienza.

Secondo Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport, i profili scelti sono molto diversi tra loro: c’è chi arriva dal settore giovanile, chi ha conquistato la promozione dalla Serie C, chi ha maturato esperienze all’estero e chi ha deciso solo recentemente di intraprendere la carriera da primo allenatore. Una tendenza che segue quanto visto nell’ultima stagione, pur senza dimenticare i rischi legati a questo tipo di scommesse.


Tra i nomi più attesi c’è Alessandro Diamanti, che guiderà il Cesena dopo l’esperienza australiana al Melbourne City. L’ex fantasista azzurro ripartirà dal 4-3-3, ispirandosi ai principi di gioco di Cesc Fabregas, con l’obiettivo di proporre un calcio offensivo e moderno. Riflettori puntati anche su Bernardo Corradi, scelto dalla Sampdoria dopo il percorso nelle Nazionali giovanili della FIGC e l’ultima esperienza nello staff di Massimiliano Allegri al Milan. Corradi, pur all’esordio come capo allenatore di un club, ritiene di aver costruito un bagaglio importante grazie agli anni trascorsi a Coverciano.

Come evidenzia ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, anche il Modena ha deciso di affidarsi a un volto nuovo come Daniele Galloppa, promosso dalla Primavera della Fiorentina seguendo una linea già intrapresa da altri club con tecnici provenienti dal settore giovanile, come Ignazio Abate e Alberto Aquilani.

Discorso diverso per Gabriele Cioffi, chiamato dalla Carrarese. Pur debuttando in Serie B, il tecnico vanta già una significativa esperienza internazionale e in Serie A, avendo allenato Udinese e Verona oltre a vivere esperienze in Inghilterra, Australia ed Emirati Arabi Uniti.

La nuova ondata comprende anche gli allenatori promossi dalla Serie C. Antonio Floro Flores, protagonista della promozione del Benevento, Pietro De Giorgio, approdato alla Juve Stabia dopo l’ottima esperienza al Potenza, e Francesco Tomei, artefice della risalita dell’Ascoli, avranno l’opportunità di confrontarsi per la prima volta con il campionato cadetto. Tomei porta con sé anche il bagaglio maturato come vice di Eusebio Di Francesco, compresa la storica esperienza europea culminata con la vittoria della Roma sul Barcellona.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la Serie B conferma così la propria evoluzione verso un calcio sempre più orientato alla proposta di gioco, premiando allenatori giovani, preparati e pronti a portare nuove idee in una categoria che continua a rinnovarsi stagione dopo stagione.

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