Ufficiale, il Cesena accoglie Mark Natta: contratto fino al 2028

Il Cesena ha ufficializzato l’arrivo del difensore Mark Natta, che ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Classe 2002 e nato a Sydney, l’italo-australiano è cresciuto nel settore giovanile dei Western Sydney Wanderers, esordendo in A-League ad appena 18 anni. Successivamente ha vestito la maglia dei Newcastle Jets, con cui ha collezionato 97 presenze in quattro stagioni, conquistando anche l’Australia Cup nel 2025.





Nel suo percorso figura anche l’esperienza con la Nazionale australiana Under 23, con cui ha totalizzato cinque presenze, partecipando alla Coppa d’Asia AFC Under 23 nel 2024.

Con questo innesto il Cesena aggiunge qualità e prospettiva al reparto difensivo in vista della nuova stagione.