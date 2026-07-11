Palermo, Vasic verso l’addio: il Südtirol accelera, restano vive le piste Sampdoria e Frosinone

Il futuro di Aljosa Vasic è sempre più lontano da Palermo. Il centrocampista serbo, arrivato in rosanero dal Padova nell’estate del 2023, è uno dei nomi più richiesti di questa finestra di mercato dopo due stagioni in cui non è riuscito a trovare continuità.

Secondo quanto riportato da “Trivenetogoal.it”, il Südtirol avrebbe intensificato i contatti per assicurarsi il classe 2002, inserendosi con decisione nella corsa al giocatore. Una pista che si aggiunge a quelle già emerse nei giorni scorsi, con Sampdoria e Frosinone che continuano a seguire con attenzione la situazione.





Dal canto suo, il Palermo ha una linea ben definita: il centrocampista è destinato a lasciare il club nel corso dell’estate e la società è pronta ad ascoltare le offerte che arriveranno.