Empoli, vicino l’arrivo di Caccavo in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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L’Empoli è pronto a rinforzare il reparto offensivo con un giovane di prospettiva. Il club toscano è infatti vicino a chiudere l’operazione per Luigi Caccavo, attaccante di proprietà del Bologna.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, le parti sarebbero ormai vicine all’intesa per il trasferimento del classe 2003 con la formula del prestito. L’operazione potrebbe essere definita nei prossimi giorni, con l’Empoli che continua a muoversi sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione


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