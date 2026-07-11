Gazzetta dello Sport: “La nuova Italia cresce. Cocchi per il Palermo?”

La nuova Italia guarda al futuro con l’obiettivo di costruire la Nazionale che proverà a essere protagonista al Mondiale 2030. Come racconta Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, il percorso passa attraverso la crescita dei giovani talenti, chiamati a compiere le scelte migliori per completare il proprio percorso di maturazione, anche lontano dai riflettori dei grandi club.

Secondo Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, dopo l’esplosione di Pio Esposito, tocca a un’intera generazione dimostrare di poter raccogliere il testimone. Per diventare protagonisti sarà fondamentale affrontare con maturità le difficoltà, scegliere i contesti più adatti alla propria crescita e accumulare esperienza senza bruciare le tappe.





Tra gli esempi citati da Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport c’è Mattia Liberali, che ha scelto il Como di Cesc Fabregas per trovare spazio e continuità invece di tornare immediatamente al Milan. Percorso di crescita anche per Cacciamani, che dopo l’esperienza in Serie B si sente pronto per un salto di qualità, mentre Diallo potrà confrontarsi con un gruppo più esperto a Parma, in un ambiente ideale per continuare il proprio sviluppo.

Nel focus di Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport trova spazio anche Matteo Cocchi. Il terzino è destinato a lasciare l’Inter Under 23 per affrontare una nuova esperienza tra i professionisti e il Palermo viene indicato tra le possibili destinazioni per consentirgli di crescere con continuità. Citati anche Faticanti, che ha scelto l’Avellino per proseguire il proprio percorso, e Koleosho, pronto ad arricchire il proprio bagaglio tecnico in un nuovo campionato.

L’analisi si allarga poi all’intero movimento giovanile italiano, con prospetti già affermati come Ekhator, Ahanor, Ndour e Pisilli, oltre ai più giovani Okon, Varali e Corigliano. L’obiettivo è valorizzare un patrimonio di talenti nei prossimi quattro anni, senza disperdere una generazione che può rappresentare il futuro del calcio italiano.