Luvumbo torna al Maiorca: «Qui ho sentito amore e sostegno. Non ho esitato a tornare»

Zito Luvumbo è ufficialmente un nuovo giocatore del Maiorca. L’attaccante angolano torna così a vestire la maglia del club spagnolo dopo l’esperienza della scorsa stagione, chiudendo definitivamente una trattativa che, nelle prime settimane di mercato, lo aveva visto a un passo dal Palermo.

Come confermato anche dal direttore sportivo rosanero Carlo Osti in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, il Palermo aveva infatti raggiunto un’intesa con il Cagliari e puntato con decisione sul classe 2002. Alla fine, però, è stata decisiva la volontà del calciatore, che ha scelto di tornare in Spagna.





Nelle sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Maiorca, Luvumbo ha spiegato i motivi della scelta.

«Mi sento bene, sono felice di essere tornato in un posto dove ho avuto l’opportunità di giocare la scorsa stagione. Mi è piaciuto molto e, grazie a Dio, siamo di nuovo qui».

L’attaccante ha poi raccontato cosa lo ha convinto a tornare sull’isola.

«Non vedevo l’ora di tornare perché l’anno scorso, al mio arrivo, ho sentito l’amore e il sostegno dei nostri tifosi. Non ho esitato a tornare e a cercare di aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo».

Ripensando al finale della passata stagione, Luvumbo guarda già avanti.

«Tutti hanno visto come si è conclusa la scorsa stagione. Non è stato il finale che volevamo, ma questo fa parte del calcio. Ora siamo di nuovo qui e lotteremo insieme per raggiungere il nostro obiettivo».

Il legame con il Maiorca, spiega l’angolano, ha coinvolto anche la sua famiglia.

«La mia passione per questa squadra non era solo mia. Anche i miei amici, i miei fratelli e la mia famiglia amavano il Maiorca e la sua maglia. Ho dovuto comprarne diverse da portare a casa. Ora sono tutti tifosi del Maiorca».

Infine, il messaggio ai sostenitori biancorossi.

«Voglio dirvi che siamo tornati. So che la situazione non è quella che tutti speravamo, ma sono convinto che possiamo fare una grande stagione. Lottate con noi, siamo tutti sulla stessa barca e combatteremo fino alla fine».

Con il ritorno di Luvumbo al Maiorca, il Palermo ha definitivamente cambiato obiettivo per rinforzare le corsie offensive, virando su altri profili dopo aver visto sfumare quella che, per diversi giorni, era stata una delle trattative più calde dell’estate rosanero.