Benevento, Sernicola nel mirino: accelerata decisiva il terzino della Cremonese
Dopo la promozione in Serie B, il Benevento si muove sul mercato per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha compiuto un importante passo in avanti nelle ultime ore Leonardo Sernicola, rientrato alla Cremonese dopo l’ultima esperienza in prestito allo Spezia.
Classe 97′, Sernicola rappresenta uno degli obiettivi principali della dirigenza campana per rinforzare le corsie laterali. I contatti tra le parti si sono intensificati e l’accelerata registrata nelle ultime ore potrebbe rivelarsi decisiva per la buona riuscita dell’operazione.