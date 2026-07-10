Diario de Mallorca: “Luvumbo a un passo dal ritorno. Decisiva la volontà del giocatore, sfuma il Palermo”

Zito Luvumbo è ormai a un passo dal ritorno al Maiorca. Secondo quanto riportato dal Diario de Mallorca, l’esterno angolano del Cagliari avrebbe sempre avuto come priorità il ritorno in Spagna dopo la conclusione della scorsa stagione, manifestando pubblicamente il proprio legame con il club e con l’isola anche attraverso diversi post sui social.

Il quotidiano spagnolo sottolinea come la volontà del calciatore sia stata decisiva nella trattativa. Nonostante il forte interesse del Palermo, che aveva puntato con decisione sull’ex attaccante del Maiorca, Luvumbo avrebbe scelto di attendere il club spagnolo.





Secondo il Diario de Mallorca, il Cagliari valuta il cartellino del giocatore tra i 4 e i 5 milioni di euro, mentre il Maiorca avrebbe presentato un’offerta vicina ai 3 milioni. Le parti sarebbero comunque vicine a trovare un’intesa e l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Nel frattempo, Luvumbo si trova già a Maiorca insieme alla moglie, in attesa del via libera definitivo per il trasferimento. Il quotidiano evidenzia inoltre che il Palermo aveva spinto con forza per acquistarlo, ma la volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia del club maiorchino ha indirizzato in maniera decisiva l’esito della trattativa.

Per il Diario de Mallorca, salvo sorprese, Luvumbo diventerà presto il quarto acquisto estivo del Maiorca.