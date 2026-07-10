Diario de Mallorca: “Luvumbo a un passo dal ritorno. Decisiva la volontà del giocatore, sfuma il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 145039

Zito Luvumbo è ormai a un passo dal ritorno al Maiorca. Secondo quanto riportato dal Diario de Mallorca, l’esterno angolano del Cagliari avrebbe sempre avuto come priorità il ritorno in Spagna dopo la conclusione della scorsa stagione, manifestando pubblicamente il proprio legame con il club e con l’isola anche attraverso diversi post sui social.

Il quotidiano spagnolo sottolinea come la volontà del calciatore sia stata decisiva nella trattativa. Nonostante il forte interesse del Palermo, che aveva puntato con decisione sull’ex attaccante del Maiorca, Luvumbo avrebbe scelto di attendere il club spagnolo.


Secondo il Diario de Mallorca, il Cagliari valuta il cartellino del giocatore tra i 4 e i 5 milioni di euro, mentre il Maiorca avrebbe presentato un’offerta vicina ai 3 milioni. Le parti sarebbero comunque vicine a trovare un’intesa e l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Nel frattempo, Luvumbo si trova già a Maiorca insieme alla moglie, in attesa del via libera definitivo per il trasferimento. Il quotidiano evidenzia inoltre che il Palermo aveva spinto con forza per acquistarlo, ma la volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia del club maiorchino ha indirizzato in maniera decisiva l’esito della trattativa.

Per il Diario de Mallorca, salvo sorprese, Luvumbo diventerà presto il quarto acquisto estivo del Maiorca.

Altre notizie

Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini rincara la dose: «Palermo è il posto giusto per ripartire». E annuncia: «Comprerò casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
a6560b3d-5ebb-4977-b4ec-a5bd366c4ba8

Il Palermo cambia volto, presentato il nuovo progetto di branding del club: identità, appartenenza e ambizione per il futuro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini: «Giocheremo al Velodromo di Palermo». Attacco durissimo alle istituzioni trapanesi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Ufficiale, Plizzari passa al Südtirol: arriva in prestito dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Arezzo, vicino il colpo Alberto Cerri: si punta a chiudere oggi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Cesena, Diamanti si presenta: «Voglio una squadra che lotti su ogni pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
744199015_18329549767284820_1488788221525233499_n

Ufficiale, l’Avellino cala il tris: arrivano Martinelli, Faticanti e Moruzzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

Cremonese, l’ex rosa Fulignati rinnova fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Juve Stabia, colpo in attacco: arriva Nicola Patanè dall’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Sernicola-Cremonese

Benevento, nel mirino Leonardo Sernicola

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Tuttosport: “Palermo, il laboratorio di Inzaghi è aperto. Il mercato completerà il nuovo 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Fabio-Gerli-678x381

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Gerli verso la Cremonese. Samp vicina a Sinani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-10 145039

Diario de Mallorca: “Luvumbo a un passo dal ritorno. Decisiva la volontà del giocatore, sfuma il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini rincara la dose: «Palermo è il posto giusto per ripartire». E annuncia: «Comprerò casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/2027, ufficializzate le date: si parte il 22 agosto, quattro turni infrasettimanali e boxing day confermato

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
a6560b3d-5ebb-4977-b4ec-a5bd366c4ba8

Il Palermo cambia volto, presentato il nuovo progetto di branding del club: identità, appartenenza e ambizione per il futuro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini: «Giocheremo al Velodromo di Palermo». Attacco durissimo alle istituzioni trapanesi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026