Trapani, Antonini: «Giocheremo al Velodromo di Palermo». Attacco durissimo alle istituzioni trapanesi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Valerio Antonini/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Il Trapani disputerà le gare casalinghe della stagione 2026/2027 allo Stadio Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Valerio Antonini, che attraverso un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social ha comunicato il via libera ottenuto dal Comune di Palermo e, contestualmente, ha lanciato un durissimo attacco alle istituzioni della provincia di Trapani.

La società granata ha infatti ricevuto il nulla osta necessario per utilizzare l’impianto palermitano in vista del prossimo campionato, in attesa di conoscere anche il proprio destino sportivo tra Serie D e l’eventuale riammissione in Serie C.


Antonini ha voluto innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale del capoluogo siciliano.

«La società FC Trapani 1905 ha ottenuto il nulla osta del Comune di Palermo affinché le gare casalinghe della stagione 2026/2027 vengano disputate allo Stadio Velodromo. Ringrazio la Giunta comunale palermitana per la sensibilità dimostrata. È un gesto che non dimenticherò mai».

Il presidente granata ha poi contrapposto la disponibilità ricevuta da Palermo all’atteggiamento delle istituzioni trapanesi, utilizzando toni estremamente duri.

Secondo Antonini, quanto accaduto rappresenterebbe «uno schiaffo morale» alle istituzioni locali, accusate di aver impedito al club di continuare a giocare allo stadio Provinciale.

Nel messaggio non sono mancati riferimenti anche agli altri Comuni della provincia.

Antonini ha infatti affermato di aver chiesto disponibilità a diversi sindaci senza ottenere risposte concrete, precisando però di voler escludere dalle critiche il Comune di Marsala.

«Ringrazio la sindaca di Marsala, che non ha opposto alcun veto, anche grazie all’amico Angelo Casa. Tuttavia lo stadio marsalese non era utilizzabile per le criticità strutturali già evidenziate dalla Lega Nazionale Dilettanti».

Il patron granata ha quindi ribadito la propria convinzione che il Trapani possa ancora essere riammesso in Serie C.

«Credo profondamente nella riammissione e mi auguro che possa arrivare entro la fine di luglio».

Successivamente Antonini si è rivolto direttamente ai tifosi, annunciando che da lunedì inizieranno i lavori per la campagna abbonamenti.

«Alla tifoseria trapanese, quella vera, seria e perbene, va il mio ringraziamento. Da lunedì inizieremo a costruire la campagna abbonamenti per riempire il Velodromo».

La parte finale del lungo intervento è stata dedicata allo scontro con il Libero Consorzio Comunale di Trapani e con il presidente Salvatore Quinci.

Antonini ha confermato l’intenzione di portare avanti la battaglia giudiziaria relativa ai lavori effettuati allo stadio Provinciale, annunciando che nel procedimento civile chiederà il riconoscimento delle somme che ritiene spettanti al club e un risarcimento danni.

Il trasferimento delle gare interne al Velodromo rappresenta dunque una svolta storica per il Trapani, costretto a lasciare temporaneamente il Provinciale dopo il mancato accordo con l’ente proprietario dell’impianto. Contestualmente prosegue il duro braccio di ferro tra la società granata e le istituzioni locali, mentre resta aperta anche la partita legata all’eventuale ritorno in Serie C

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