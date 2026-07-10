Giornale di Sicilia: “Palermo, il ritiro parte dai tre rinforzi. Inzaghi costruisce la squadra per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Il Palermo apre ufficialmente la stagione 2026/27 con il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il lavoro di Filippo Inzaghi parte da una certezza: i primi tre rinforzi già messi a disposizione dalla società, ma il cantiere resta ancora aperto.

L’obiettivo è chiaro: riportare il Palermo in Serie A dopo la delusione della scorsa stagione, chiusa con l’eliminazione ai playoff contro il Catanzaro. Anche il City Football Group, sottolinea il quotidiano, si aspetta una squadra più propositiva e dominante, motivo per cui Inzaghi è orientato a puntare sul 4-2-3-1, abbandonando il 3-4-2-1 utilizzato nell’ultima annata.


Il tecnico potrà iniziare il lavoro con tre nuovi innesti già a disposizione. Cassandro rinforzerà la difesa grazie alla sua duttilità, Estevez porterà equilibrio e qualità in mezzo al campo, mentre Hernani, almeno inizialmente, viene visto come trequartista alle spalle della punta, pur potendo ricoprire anche altri ruoli in mediana.

Accanto ai nuovi acquisti ci sarà gran parte dell’ossatura della passata stagione, a partire da Joel Pohjanpalo, chiamato ancora una volta a trascinare l’attacco rosanero.

Il ritiro rappresenterà inoltre un banco di prova importante per diversi giocatori. Le Douaron e Gyasi dovranno convincere Inzaghi a puntare ancora su di loro, mentre Vasic e Corona sono destinati a lasciare il club e utilizzeranno il ritiro come tappa di passaggio in attesa di una nuova sistemazione. Diversa la situazione di Segre e Ceccaroni, entrambi in scadenza di contratto, che avranno l’opportunità di dimostrare di poter continuare a far parte del progetto tecnico.

Il Palermo, evidenzia Arena, arriva in Trentino con una rosa ancora incompleta. Restano da colmare alcune caselle, in particolare quella dell’esterno offensivo destro, mentre il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare sul mercato per completare l’organico da consegnare a Inzaghi.

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