Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie A continua a regalare movimenti importanti. Il Genoa accelera per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi, mentre l’Atalanta ufficializza l’arrivo di Gianluca Gaetano e il Cagliari lavora per individuare il sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, sono giorni decisivi anche per Como, Venezia, Udinese e Parma.

Il Genoa non si ferma dopo aver accolto Elias Havel. Il club rossoblù ha intensificato i contatti per chiudere anche l’operazione Elliot Stroud, proseguendo nel piano di rafforzamento richiesto da Daniele De Rossi. Parallelamente, il Corriere dello Sport sottolinea che resta ormai ai dettagli anche la trattativa per Hamed Junior Traoré: con il Marsiglia si lavora per definire gli ultimi aspetti di un prestito con diritto di riscatto, mentre l’accordo con il centrocampista è già totale.





Per l’attacco, il sogno resta Artem Dovbyk. De Rossi continua a spingere per convincere l’attaccante ad accettare il trasferimento in rossoblù, garantendogli un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico del Genoa.

L’Atalanta, intanto, ha ufficializzato l’acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari per 12 milioni di euro più 2 di bonus. Nel corso dei colloqui tra i due club si è discusso anche del possibile trasferimento in Sardegna di un calciatore nerazzurro. Restano vive le piste che portano a Sergej Levak e Daniel Maldini, anche se per il primo il Cagliari non intende accettare un prestito secco.

Il club rossoblù continua inoltre a seguire Mergim Vojvoda, mentre per sostituire Marco Palestra uno dei profili preferiti resta Costantino Favasuli del Catanzaro. Le richieste economiche avanzate dal club calabrese vengono però considerate ancora troppo elevate.

Secondo il Corriere dello Sport, il Venezia insiste per Akor Adams. Il direttore sportivo Filippo Antonelli è volato in Spagna per incontrare il Siviglia e cercare di accelerare la trattativa per l’attaccante.

In casa Udinese arriva invece il rinnovo ufficiale di Keinan Davis, che ha prolungato il proprio contratto fino al 2031, confermando la volontà del club friulano di puntare ancora sull’attaccante inglese.

Il Como continua a muoversi in piena sintonia con Cesc Fabregas. Per la difesa resta vivo il sogno Davinson Sanchez, già seguito nella scorsa stagione, anche se il principale ostacolo rimane l’elevato ingaggio del difensore del Galatasaray. In attacco, invece, i lariani hanno compiuto passi avanti per Franjo Ivanovic del Benfica.

Infine il Parma mantiene alta l’attenzione su Jacopo Fazzini, centrocampista in uscita dalla Fiorentina, mentre Armand Laurienté resta tra le alternative del Besiktas nel caso in cui non si concretizzasse l’assalto a Leandro Trossard.