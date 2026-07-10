Repubblica: “Palermo, al via il ritiro. Inzaghi inizia la corsa verso la Serie A”

È iniziata ufficialmente la stagione 2026/27 del Palermo. Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi ha raggiunto Santa Cristina in Val Gardena, dove resterà fino al 30 luglio per preparare il prossimo campionato di Serie B.

La comitiva rosanero alloggerà al Diamant Spa Resort, mentre gli allenamenti si svolgeranno al centro sportivo “Mulin da Coi”. Domani e domenica sono in programma test atletici e valutazioni funzionali al mattino, seguiti da sedute tecnico-tattiche nel pomeriggio.





Inzaghi inizierà il lavoro con i primi tre rinforzi già a disposizione: Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, acquisti che hanno già innalzato il livello della rosa e che rappresentano i primi tasselli del nuovo 4-2-3-1. Il mercato, però, non è ancora concluso e la società è al lavoro per completare l’organico.

Parallelamente prosegue anche il piano per sfoltire la rosa. Tra gli esclusi dal ritiro figurano Brunori, Blin, Nikolaou, Diakité, Buttaro, Appuah e Lund, tutti considerati fuori dal nuovo progetto tecnico. Diversa la situazione di Claudio Gomes, che prenderà parte al ritiro soltanto per esigenze numeriche, pur restando destinato a lasciare il club nel corso dell’estate.

A completare il gruppo sono stati aggregati anche sette giovani della Primavera: Anghileri, Avena, Balaguss, Balsamo, Bertolino, Sciortino e Squillacioti.

Durante il ritiro il Palermo disputerà cinque amichevoli contro Gherdëina, Ingolstadt, Paradiso, Norimberga e Iraklis, prima di volare in Australia per la tournée internazionale dal 3 al 12 agosto.

Nel programma australiano spiccano le sfide contro il Melbourne City (7 agosto) e la Juventus (11 agosto all’Optus Stadium di Perth, ore 12 italiane), appuntamenti ai quali prenderanno parte anche due grandi ex rosanero come Fabrizio Miccoli e Amauri, coinvolti nelle iniziative di promozione del club.