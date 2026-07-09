Vent’anni da Berlino, Inzaghi ricorda il trionfo del 2006: “Indelebile”
Sono passati vent’anni dalla storica notte del 9 luglio 2006, quando l’Italia conquistò il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai calci di rigore nella finale di Berlino. Un trionfo entrato nella storia del calcio azzurro, reso ancora più speciale dall’ultimo rigore trasformato da Fabio Grosso, protagonista all’epoca con la maglia del Palermo insieme ad Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo e Simone Barone.
Per celebrare l’anniversario, Filippo Inzaghi ha condiviso sui propri canali social una foto che lo ritrae mentre bacia la Coppa del Mondo, accompagnandola da una sola parola: “Indelebile”.
Un ricordo che resta impresso nella memoria di milioni di italiani e che oggi, in un momento complicato per la Nazionale, assume un significato ancora più forte. La speranza è che quell’indimenticabile notte di Berlino possa rappresentare l’ispirazione per riportare presto l’Italia ai vertici del calcio mondiale.
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