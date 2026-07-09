Tuttosport: “Palermo, intrigo Marras”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Il mercato di Serie B si infiamma e uno dei duelli più interessanti riguarda Tommaso Marras. Come scrive Tuttosport, l’esterno offensivo del Mantova sembrava ormai destinato al Pisa, ma il Palermo si è inserito con decisione nella trattativa e adesso sarebbe in vantaggio per assicurarsi il classe 2004.

Secondo Tuttosport, quella per Marras rappresenta anche una delle prime schermaglie di mercato tra Palermo e Pisa, due squadre indicate tra le principali candidate alla promozione in Serie A nella prossima stagione. Il club toscano era convinto di avere ormai in pugno il giocatore, ma il rilancio rosanero avrebbe cambiato gli equilibri della trattativa.


Come evidenzia ancora Tuttosport, il Palermo sarebbe ora favorito nella corsa all’esterno del Mantova, anche se la situazione resta ancora aperta e sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Il quotidiano dedica spazio anche alle altre operazioni di Serie B. Tuttosport riferisce che il Modena è ormai ai dettagli per il ritorno di Paulo Azzi, atteso in città per sostenere le visite mediche, mentre il club emiliano è vicino anche all’esterno brasiliano Stênio Zanetti Toledo. Ufficiale inoltre l’arrivo di Riccardo Marchizza e Alessandro Pietrelli al Vicenza, mentre l’Ascoli ha chiuso per il trequartista Sergiu Perciun dal Torino.

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