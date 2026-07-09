Repubblica: “Palermo, torna di moda Marras. Rao e Trimboli restano nel mirino”

Il Palermo è pronto a partire per il ritiro di Santa Cristina Val Gardena, ma il mercato rosanero continua a essere particolarmente vivo. Dopo gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, la dirigenza vuole consegnare a Filippo Inzaghi altri rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, le priorità restano gli esterni offensivi e il centrocampo.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Tommaso Marras del Mantova. L’esterno offensivo sembrava ormai destinato al Pisa, ma il Palermo si sarebbe reinserito nella trattativa con un rilancio, tornando in corsa per il classe 2004. Sempre con il Mantova resta aperto anche il discorso legato a Simone Trimboli, centrocampista seguito da tempo dai rosanero. La concorrenza della Cremonese, sempre secondo il quotidiano, si sarebbe raffreddata dopo il rifiuto del Mantova a una prima offerta da un milione di euro.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo continua a monitorare anche Salvatore Elia, anche se sul giocatore dell’Empoli si profila una forte concorrenza con Benevento, Frosinone e Lecce. Resta inoltre valida la candidatura di Pontus Almqvist del Parma, il cui futuro dipenderà dalle valutazioni del tecnico Carlos Cuesta.

Per Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, ha invece subito una frenata la trattativa per Mattia Compagnon. L’esterno del Venezia sembrava vicino ai rosanero, ma l’inserimento di Verona e Cremonese avrebbe rallentato l’operazione. Rimane inoltre sullo sfondo la possibilità di un ritorno di Rui Modesto, anche se Palermo e Udinese continuano a essere distanti sulla formula dell’eventuale trasferimento: i rosanero puntano al prestito, mentre i friulani preferiscono una cessione a titolo definitivo.

Grande attenzione anche al mercato dei giovani. Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo riferisce che si sono intensificati i contatti con il Napoli per Emanuele Rao. Il Palermo avrebbe già raggiunto un’intesa di massima, ma tutto dipenderà dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, che vuole osservare il talento classe 2006 durante il ritiro di Dimaro prima di prendere una decisione definitiva. Resta infine monitorato anche Issiaka Kamaté dell’Inter Under 23, seguito anche dal Padova.