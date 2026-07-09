Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Con il Napoli si parla anche di Ngonge”

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il mercato del Palermo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità della dirigenza rosanero resta il rinforzo delle corsie offensive e il nome che continua a guadagnare posizioni è quello di Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il classe 2006 è sempre più vicino ai radar del Palermo e il clima attorno all’operazione lascia trasparire ottimismo. I rapporti consolidati tra il club rosanero e quello partenopeo potrebbero infatti rappresentare un elemento determinante per la buona riuscita della trattativa.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Rao rientra al Napoli dopo la stagione disputata in prestito al Bari, chiusa con 6 gol e 3 assist nonostante la retrocessione dei pugliesi in Serie C. Le sue qualità nell’uno contro uno, la velocità e la capacità di creare superiorità numerica convincono il Palermo, che è alla ricerca di un esterno giovane ma già pronto per affrontare il campionato di Serie B. Anche la volontà del Napoli di alleggerire un organico molto ampio potrebbe favorire l’operazione.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’asse di mercato tra Palermo e Napoli potrebbe però aprire anche altri scenari. Nei colloqui tra le due società è emerso anche il nome di Cyril Ngonge, attaccante belga destinato a lasciare il club azzurro dopo una stagione poco brillante, trascorsa tra le esperienze in prestito con Torino ed Espanyol.

L’eventuale pista che porta a Ngonge resta comunque complessa. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, qualsiasi discorso dipenderà dalla sostenibilità economica dell’operazione e dalle condizioni che il Napoli sarà disposto a concedere per favorire la partenza del giocatore.