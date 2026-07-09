Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Con il Napoli si parla anche di Ngonge”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
68a8456099926.r_d.1213-552

Le prossime ore potrebbero essere decisive per il mercato del Palermo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità della dirigenza rosanero resta il rinforzo delle corsie offensive e il nome che continua a guadagnare posizioni è quello di Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il classe 2006 è sempre più vicino ai radar del Palermo e il clima attorno all’operazione lascia trasparire ottimismo. I rapporti consolidati tra il club rosanero e quello partenopeo potrebbero infatti rappresentare un elemento determinante per la buona riuscita della trattativa.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Rao rientra al Napoli dopo la stagione disputata in prestito al Bari, chiusa con 6 gol e 3 assist nonostante la retrocessione dei pugliesi in Serie C. Le sue qualità nell’uno contro uno, la velocità e la capacità di creare superiorità numerica convincono il Palermo, che è alla ricerca di un esterno giovane ma già pronto per affrontare il campionato di Serie B. Anche la volontà del Napoli di alleggerire un organico molto ampio potrebbe favorire l’operazione.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’asse di mercato tra Palermo e Napoli potrebbe però aprire anche altri scenari. Nei colloqui tra le due società è emerso anche il nome di Cyril Ngonge, attaccante belga destinato a lasciare il club azzurro dopo una stagione poco brillante, trascorsa tra le esperienze in prestito con Torino ed Espanyol.

L’eventuale pista che porta a Ngonge resta comunque complessa. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, qualsiasi discorso dipenderà dalla sostenibilità economica dell’operazione e dalle condizioni che il Napoli sarà disposto a concedere per favorire la partenza del giocatore.

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (2) caminotti inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per il ritiro: cinque test in Val Gardena e poi la tournée australiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (36) segre azzi Keita

Il Resto del Carlino: “Azzi torna al Modena: sfuma definitivamente la pista Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 070342

La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Roberto_Stellone

Corriere dello Sport: “Stellone: «Il Palermo è la favorita per la Serie A. In Italia i talenti ci sono»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
noto catanzaro

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Insigne firma con la Samp, Avellino scatenato. Catanzaro, Gorgone è libero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 060840

Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Marras-Pisa, nessun sorpasso del Palermo: accordo già definito con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

TMW: “Palermo, spuntano Thorsby e Bozzolan per centrocampo e difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
AA25SfMI

Avellino, nel mirino Di Maggio dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75?

Cesena, chiusura vicina per Caprini della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
lapo-nava-slider-b3cdc85c

Cremonese, UFFICIALE: Lapo Nava in prestito all’Alcione Milano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
download

Sampdoria, UFFICIALE: fatta per Lorenzo Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026

Ultimissime

68a8456099926.r_d.1213-552

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Con il Napoli si parla anche di Ngonge”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (2) caminotti inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per il ritiro: cinque test in Val Gardena e poi la tournée australiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (36) segre azzi Keita

Il Resto del Carlino: “Azzi torna al Modena: sfuma definitivamente la pista Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 070342

La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Roberto_Stellone

Corriere dello Sport: “Stellone: «Il Palermo è la favorita per la Serie A. In Italia i talenti ci sono»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026