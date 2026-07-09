Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per il ritiro: cinque test in Val Gardena e poi la tournée australiana”

Il Palermo è pronto ad alzare il sipario sulla stagione 2026/27. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, domani prenderà ufficialmente il via il ritiro di Santa Cristina Val Gardena, dove Filippo Inzaghi avrà a disposizione venti giorni per iniziare a plasmare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il programma del ritiro prevede cinque amichevoli distribuite nell’arco delle tre settimane di lavoro in Trentino. I rosanero affronteranno nell’ordine il Gherdeina, l’Ingolstadt, il Paradiso, il Norimberga e l’Iraklis, test che serviranno allo staff tecnico per valutare la crescita della squadra e l’inserimento dei nuovi acquisti.





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, conclusa l’esperienza in Val Gardena il Palermo volerà in Australia per la tournée internazionale in programma dal 3 al 12 agosto. Il primo impegno sarà contro il Melbourne City nell’ambito dell’Anglo-Palermitan Trophy, mentre l’11 agosto i rosanero affronteranno la Juventus all’Optus Stadium di Perth, gara che sarà trasmessa in diretta su Sky.

Per Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, alla spedizione australiana prenderanno parte anche due grandi ex come Fabrizio Miccoli e Amauri, protagonisti di una serie di iniziative dedicate alla promozione e all’internazionalizzazione del brand Palermo. Al termine della tournée la squadra farà rientro in Italia per preparare gli impegni ufficiali tra Coppa Italia e campionato.

Nel ritiro saranno presenti anche i nuovi acquisti Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, primi rinforzi di un mercato che non è ancora concluso e che dovrà consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva per puntare alla promozione in Serie A.