Palermo, missione Australia: con la squadra partiranno anche Miccoli e Amauri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
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L’estate del Palermo sarà caratterizzata da una trasferta destinata a entrare nella storia del club. Per la prima volta i rosanero voleranno in Australia, dove affronteranno due prestigiose amichevoli: il 7 agosto contro il Melbourne City e l’11 agosto contro la Juventus, entrambe a Perth.

Ad accompagnare la squadra di Filippo Inzaghi ci saranno anche due grandi protagonisti del passato rosanero: Fabrizio Miccoli e Amauri. I due ex attaccanti prenderanno parte al viaggio insieme alla delegazione del club, partecipando a una serie di iniziative dedicate ai tifosi e alla promozione internazionale del marchio Palermo.


L’annuncio è stato anticipato da un video pubblicato sui canali social della società, nel quale Miccoli e lo storico magazziniere Pasquale Castellana ricordano alcuni momenti vissuti insieme in rosanero, prima di coinvolgere Amauri nella speciale avventura australiana.

Dal 3 al 12 agosto, durante il soggiorno della squadra in Australia, gli ex beniamini saranno protagonisti di eventi e attività organizzate dal club con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità rosanero all’estero e consolidare il percorso di internazionalizzazione del Palermo.

 

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