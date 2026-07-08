Cagliari, ex rosa Belotti a Villa Stuart per le visite dopo il rinnovo
Andrea Belotti ha raggiunto Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito dopo il rinnovo del contratto con il Cagliari. L’attaccante continuerà così la sua avventura in rossoblù anche nella prossima stagione.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al termine dei controlli medici e dei test fisici, Belotti partirà in serata alla volta della Sardegna, dove si unirà ai compagni nel ritiro precampionato.
Per il Cagliari si tratta di una conferma importante, con il club che ha scelto di puntare ancora sull’esperienza e sulle qualità del “Gallo” in vista della nuova stagione.