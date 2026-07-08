Ufficiale, il Vicenza si rinforza in difesa: arriva Marchizza

Il Vicenza ha ufficializzato un nuovo innesto per il reparto arretrato. Il club biancorosso ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Riccardo Marchizza, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Difensore classe 1998, Marchizza è cresciuto nel settore giovanile della Roma prima di maturare una lunga esperienza tra Serie A e Serie B. Nel corso della sua carriera ha infatti indossato le maglie di Spezia, Empoli, Sassuolo, Crotone, Avellino e Frosinone, collezionando numerose presenze nel calcio professionistico.





Il nuovo difensore biancorosso vanta anche un passato con la Nazionale italiana Under 21, con cui ha totalizzato 9 presenze e una rete.

Con l’arrivo di Marchizza, il Vicenza aggiunge esperienza e qualità al proprio reparto difensivo in vista della stagione 2026-27.