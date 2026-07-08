Padova su Mosti, la Juve Stabia fissa il prezzo: trattativa in salita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (87) blin Mosti

Il Padova continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la nuova stagione e tra i principali obiettivi c’è Nicola Mosti, trequartista di proprietà della Juve Stabia.

Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e il tecnico Antonio Calabro apprezzano molto le qualità del fantasista, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la rosa biancoscudata.


La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. La Juve Stabia considera Mosti un elemento centrale del progetto tecnico e non avrebbe intenzione di privarsene a cuor leggero.

Il club campano avrebbe infatti fissato una valutazione di circa 750 mila euro, cifra ritenuta elevata dal Padova, che starebbe valutando la possibilità di abbassare le richieste economiche per cercare di arrivare a un accordo.

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