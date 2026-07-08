Corriere dello Sport: “Palermo, c’è Regonesi”

Il Palermo continua a pianificare le prossime mosse di mercato tra nuovi innesti e gestione dell’attuale organico. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, anche Claudio Gomes partirà per il ritiro di Santa Cristina Val Gardena insieme al resto della squadra, pur restando uno dei calciatori destinati a lasciare il club.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrocampista francese sarà a disposizione di Filippo Inzaghi soprattutto per esigenze numeriche durante la preparazione estiva. La sua posizione, però, non cambia: Gomes continua a essere sul mercato e il Palermo valuterà eventuali offerte nelle prossime settimane.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proprio in virtù della probabile partenza di Gomes e della possibilità di utilizzare Hernani anche sulla trequarti, la dirigenza rosanero resta intenzionata a inserire un ulteriore centrocampista. Tra i profili monitorati continua a esserci Simone Trimboli del Mantova, nome che il direttore sportivo Carlo Osti segue da tempo.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, un altro reparto destinato a essere rinforzato è quello della corsia sinistra. Il Palermo valuta infatti Iacopo Regonesi, classe 2003 dell’Atalanta Under 23, come possibile alternativa a Tommaso Augello. Il laterale era già stato seguito nella scorsa stagione e continua a rientrare tra i profili osservati dalla società.

Sul fronte delle uscite, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce che il portiere Francesco Cutrona è stato ceduto nuovamente in prestito al Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, formazione di Serie D nella quale aveva già militato nella seconda parte della passata stagione.

Novità anche per il settore giovanile. Salvo sorprese, sarà Stefano De Angelis, reduce dall’esperienza alla guida della Primavera del Benevento, il nuovo allenatore della Primavera rosanero. Infine, il Palermo ha rinnovato la partnership con il Festino di Santa Rosalia: anche quest’anno i ragazzi e le ragazze del settore giovanile spingeranno il tradizionale Carro della Santuzza indossando il nuovo kit della stagione 2026/27.