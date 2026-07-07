Padova, obiettivo Luca Moro per l’attacco: il Sassuolo apre alla cessione
Il Padova guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, il club biancoscudato avrebbe messo nel mirino Luca Moro, attaccante di proprietà del Sassuolo.
Non si tratta di un interesse nuovo: già la scorsa estate il Padova aveva provato a riportare il centravanti in biancoscudato, ma il giocatore aveva scelto di restare in Serie A. Questa volta, però, lo scenario potrebbe essere differente.
Sempre secondo TrivenetoGoal, il Sassuolo avrebbe dato apertura alla cessione dell’attaccante, mentre anche Moro valuterebbe positivamente un ritorno a Padova. Un’ipotesi che consentirebbe al club veneto di aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato a disposizione del tecnico Antonio Calabro.
La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni per capire se ci siano i margini per arrivare alla fumata bianca.