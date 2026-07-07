Sudtirol, interesse per Plizzari e Bjarkason del Venezia
Continua il lavoro sul mercato del Südtirol, con il direttore sportivo Matteo Lovisa alla ricerca di nuovi innesti per completare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.
Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il club altoatesino avrebbe messo nel mirino due giocatori del Venezia. Per il ruolo di portiere piace il profilo di Alessandro Plizzari, mentre per il reparto offensivo è sotto osservazione Bjarki Bjarkason, attaccante classe 2000.
Da parte del Venezia ci sarebbe apertura alla possibilità di intavolare una trattativa per entrambi i giocatori. Resta ora da capire se nei prossimi giorni i contatti porteranno a un’accelerata definitiva per permettere al Südtirol di chiudere le operazioni.