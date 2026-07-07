Sudtirol, interesse per Plizzari e Bjarkason del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Alessandro-Plizzari-foto-dal-sito-web-del-Venezia-FC

Continua il lavoro sul mercato del Südtirol, con il direttore sportivo Matteo Lovisa alla ricerca di nuovi innesti per completare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il club altoatesino avrebbe messo nel mirino due giocatori del Venezia. Per il ruolo di portiere piace il profilo di Alessandro Plizzari, mentre per il reparto offensivo è sotto osservazione Bjarki Bjarkason, attaccante classe 2000.


Da parte del Venezia ci sarebbe apertura alla possibilità di intavolare una trattativa per entrambi i giocatori. Resta ora da capire se nei prossimi giorni i contatti porteranno a un’accelerata definitiva per permettere al Südtirol di chiudere le operazioni.

Altre notizie

18048

AIA, Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
images

Sudtirol, in arrivo Kenny Mixtur

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
u4DRVbNi

Mantova, trattativa in fase avanzate per Cajazzo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Iillanes-4-scaled

Arezzo, UFFICIALE: arriva Julian Illanes dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
monopoli_olivieri_web_cs-696x511

Modena, UFFICIALE: Olivieri in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
insigne

Sampdoria, fatta per Insigne: domani la firma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
compagnon

Da Venezia: “Palermo, pressing su Compagnon: ci sono anche Verona e Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
federico-baschirotto-e1764343708592

Gazzetta dello Sport: “Serie B, il mercato delle tre retrocesse”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
De-Angelis_0012

Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, De Angelis sempre più vicino alla panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-07 080737

Repubblica Palermo: “Hernani firma per i rosa e prende le chiavi del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta l’obiettivo. Gomes verso il ritiro per motivi numerici”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (41) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti accelera sugli esterni: Compagnon in pole, resta viva la pista Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026

Ultimissime

Alessandro-Plizzari-foto-dal-sito-web-del-Venezia-FC

Sudtirol, interesse per Plizzari e Bjarkason del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
9867e2af10bbe1dc0bd0d8b1f33c6f9d-87654-oooz0000

Palermo, congratulazioni ad Orsato per la nomina di nuovo designatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
18048

AIA, Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
images

Sudtirol, in arrivo Kenny Mixtur

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
luigi-e-aurelio-de-laurentiis-1

Bari, emergono gravi criticità nei conti del club: la procura chiede il fallimento

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026