Sudtirol, in arrivo Kenny Mixtur

Il Südtirol è vicino a chiudere un nuovo innesto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club altoatesino, infatti, sarebbe a un passo dall’accordo con Kenny Mixtur, per il quale è pronto un contratto di durata triennale.

Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Se non ci saranno intoppi, il giocatore si legherà al Südtirol fino al 2029. L’attaccante, classe 2003, ha disputato l’ultima stagione con il club francese Villefranche, con il quale ha collezionato 29 presenze e messo a segno 3 gol.



