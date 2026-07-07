Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti accelera sugli esterni: Compagnon in pole, resta viva la pista Rui Modesto”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato per completare il reparto offensivo. Dopo aver definito gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, la priorità della dirigenza rosanero è adesso l’ingaggio di un esterno offensivo di piede mancino, profilo ritenuto fondamentale per il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando diverse soluzioni per rinforzare la corsia destra.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che nelle ultime settimane ha guadagnato posizioni è quello di Mattia Compagnon del Venezia. L’esterno offensivo è considerato un giocatore ideale per caratteristiche tecniche e tattiche, tanto che il Palermo continua a mantenere vivi i contatti con il club lagunare nella speranza di trovare la giusta intesa.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento non esiste una trattativa in fase conclusiva, ma le indicazioni raccolte dalla società vengono giudicate positive e il dialogo tra le parti prosegue con fiducia.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo non intende però limitarsi a un’unica opzione. Resta infatti sotto osservazione anche Pontus Almqvist del Parma, esterno offensivo ritenuto funzionale al progetto tecnico di Inzaghi. Allo stesso tempo non è stata accantonata la possibilità di riportare in rosanero Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il mancato riscatto della scorsa stagione.

Tra i profili monitorati figura inoltre Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli. Il Palermo continua a seguirne con attenzione l’evoluzione e potrebbe provare ad affondare il colpo nelle prossime settimane, qualora si aprissero i margini per il trasferimento.