Corriere dello Sport: “Cagliari, asse caldo con l’Atalanta. Bowie resta l’obiettivo, Zerbin piace al Frosinone”

Il mercato di Serie A continua a intrecciare operazioni e strategie tra le società, con il Cagliari protagonista di un dialogo costante con l’Atalanta dopo il trasferimento di Gianluca Gaetano in nerazzurro. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i colloqui tra i due club non si sono limitati all’operazione che ha portato il centrocampista alla Dea per 11 milioni di euro più bonus, ma hanno coinvolto anche altri profili che potrebbero percorrere la strada inversa.

Nel corso degli incontri, spiega Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono stati affrontati i nomi di Sergej Levak e Daniel Maldini. Il giovane centrocampista croato, cresciuto nel settore giovanile della Roma, sarà prima valutato da Maurizio Sarri, mentre l’Atalanta è disponibile a lasciarlo partire soltanto con la formula del prestito secco, soluzione che al momento non convince il Cagliari. Diversa la situazione di Daniel Maldini, che non rappresenta una priorità per i rossoblù, anche se non sono esclusi nuovi contatti nelle prossime settimane. Sul fantasista resta vivo anche l’interesse di altre società di Serie A.





Tra gli argomenti affrontati tra le due dirigenze c’è stato anche El Bilal Touré, profilo che però non entusiasma particolarmente il club sardo. Piace invece molto Kieron Bowie, attaccante del Verona valutato almeno dieci milioni di euro e seguito da diverse squadre della massima serie.

Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il primo obiettivo per sostituire Marco Palestra resta Costantino Favasuli, ma il Cagliari attende che il Catanzaro abbassi le proprie richieste economiche prima di affondare il colpo. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Simone Zanon, finito tra i profili monitorati dalla dirigenza rossoblù.

Uno sguardo viene dedicato anche al Frosinone, che sta lavorando per riportare in giallazzurro Alessio Zerbin. L’esterno offensivo ha già vestito quella maglia nella stagione 2021-2022 e, dopo le numerose esperienze in prestito degli ultimi anni, vedrebbe di buon occhio un trasferimento a titolo definitivo.

Sul fronte Genoa, Daniele De Rossi è vicino ad accogliere Hamed Junior Traoré. Restano da definire gli ultimi dettagli con l’Olympique Marsiglia relativi ai bonus dell’operazione, ma la trattativa procede verso la chiusura.

A Torino, invece, è arrivato Gaetano Oristanio, pronto a iniziare la nuova avventura in granata. Il trequartista ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Torino con la formula del prestito corredato dal diritto di riscatto. Per la porta il primo obiettivo rimane Orlando Gill, anche se il San Lorenzo, complice il Mondiale per Club, ha rivisto al rialzo la valutazione del portiere.

Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Monza ha invece raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina per il prestito del difensore Eddy Kouadio. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per definire gli ultimi dettagli e arrivare alle firme.

Proseguono anche i dialoghi tra Udinese e l’entourage di Nicolò Zaniolo. Il confronto andato in scena nelle ultime ore ha avvicinato sensibilmente le parti verso un accordo per il rinnovo.

In chiusura, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport segnala anche un’importante novità sul mercato internazionale: dopo l’eliminazione del Brasile dal Mondiale per Club, il Manchester United ha programmato la seconda parte delle visite mediche di Ederson, operazione già definita con l’Atalanta. Intanto Marcelo Brozovic ha risolto il contratto con l’Al-Nassr ed è ora ufficialmente svincolato.