Da Vicenza: “Difficile l’arrivo di Vasic dal Palermo”
Il futuro di Aljosa Vasic continua a essere uno dei temi caldi del mercato estivo. Il centrocampista del Palermo resta nel mirino del Vicenza, che è alla ricerca di rinforzi per irrobustire la mediana in vista del prossimo campionato di Serie B.
Al momento, secondo quanto riportato da “Trivenetogoal.it”, la trattativa viene considerata difficile. Il club biancorosso continua a mantenere vivi i contatti con il Palermo e attende una risposta nel giro di pochi giorni, prima di decidere se proseguire l’affondo o virare definitivamente su altri profili