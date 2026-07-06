Barbera, la VI Circoscrizione approva una mozione per migliorare la viabilità nei giorni delle partite del Palermo

La VI Circoscrizione di Palermo ha approvato all’unanimità una mozione finalizzata a migliorare la gestione della mobilità urbana in occasione delle gare casalinghe del Palermo FC allo stadio Renzo Barbera. L’obiettivo è ridurre i disagi per i residenti, rendere più efficiente la viabilità e trovare un equilibrio tra le esigenze dei tifosi e quelle di chi vive quotidianamente nella zona.

A darne notizia è il consigliere del Movimento 5 Stelle Giacomo Cuticchio, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento, definendolo il primo passo di un percorso condiviso tra istituzioni e soggetti coinvolti.





«L’approvazione all’unanimità della mozione rappresenta un primo e significativo passo verso una gestione più efficiente della mobilità urbana in occasione delle partite casalinghe del Palermo FC allo stadio Renzo Barbera», ha dichiarato Cuticchio.

Il consigliere ha spiegato che la finalità dell’iniziativa è quella di tutelare il diritto alla mobilità dei residenti, limitare i problemi legati al traffico e alla sosta e individuare soluzioni concrete attraverso il dialogo tra tutte le parti interessate.

«L’obiettivo è tutelare il diritto alla mobilità dei residenti, ridurre i disagi legati al traffico e alla sosta e individuare soluzioni concrete attraverso un percorso di confronto istituzionale», ha aggiunto.

Nei prossimi giorni prenderanno il via una serie di incontri con il Palermo FC, gli assessori competenti, la Polizia Municipale e gli altri enti coinvolti per definire un piano operativo condiviso.

«Nei prossimi giorni saranno avviate interlocuzioni con la società Palermo FC, con gli assessori competenti, la Polizia Municipale e tutti gli enti coinvolti, affinché si possa costruire un piano condiviso che coniughi le esigenze dei tifosi con quelle di chi vive quotidianamente il quartiere», ha spiegato il consigliere.

Cuticchio ha infine evidenziato come il voto unanime del Consiglio della VI Circoscrizione rappresenti un importante segnale di unità istituzionale su una problematica che interessa da anni migliaia di cittadini.

«La mozione non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un lavoro che richiederà collaborazione, ascolto e responsabilità da parte di tutti. Ringrazio il Consiglio della VI Circoscrizione per il voto unanime, che testimonia la volontà comune di affrontare una criticità che da anni interessa migliaia di cittadini», ha concluso.