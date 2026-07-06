Palermo, indizio social per Hernani: sul canale WhatsApp risuona una canzone brasiliana, l’annuncio è ormai imminente
Manca ormai soltanto l’ufficialità, ma il Palermo continua a lanciare segnali sempre più evidenti. Sul canale WhatsApp del club rosanero è stata infatti pubblicata una canzone brasiliana, un indizio che sembra anticipare l’imminente annuncio di Hernani.
Il centrocampista brasiliano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Palermo dopo aver definito gli ultimi dettagli del trasferimento. Il suo arrivo rappresenterà il terzo rinforzo del mercato estivo rosanero, dopo gli innesti di Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro.
La scelta del brano brasiliano sui canali ufficiali della società appare come un chiaro riferimento al nuovo acquisto, ormai atteso da tifosi e addetti ai lavori. Salvo sorprese, il comunicato ufficiale con la firma di Hernani dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
Con il suo arrivo, Filippo Inzaghi potrà contare su un centrocampista di esperienza, qualità e personalità, destinato a rafforzare un reparto che il Palermo considera uno dei punti di forza della squadra chiamata a lottare per la promozione in Serie A.