Tuttosport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: Palermo su Di Mario, Brighenti torna a Vicenza”

Il mercato di Serie B continua ad animarsi con numerose trattative che coinvolgono le protagoniste del prossimo campionato. Come racconta Tuttosport, diversi club stanno accelerando per consegnare agli allenatori le prime novità in vista dell’inizio dei ritiri. Tra le società più attive figurano Palermo, Pisa, Padova, Vicenza, Modena, Cremonese e Mantova, impegnate a rinforzare i rispettivi organici.

Il Pisa guarda in casa Carrarese per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club nerazzurro segue con particolare interesse il centravanti Fabio Abiuso e il centrocampista Simone Zanon, due profili ritenuti ideali per costruire una squadra capace di puntare all’immediato ritorno in Serie A.





Il Padova, invece, ha individuato nel difensore Michael Venturi del Venezia il principale obiettivo per il centro della retroguardia. Parallelamente, la società biancoscudata continua a intensificare i contatti con la Juve Stabia per arrivare al trequartista Nicola Mosti, altro profilo ritenuto prioritario per il nuovo progetto tecnico.

In Veneto si muove anche il Vicenza, ormai vicino alla chiusura dell’operazione che riporterà Nicolò Brighenti in biancorosso. Come evidenzia ancora Tuttosport, il difensore, che compirà 37 anni il prossimo 1° agosto, è pronto a vivere la sua terza esperienza con la maglia del Lanerossi dopo aver salutato il Catanzaro.

Proprio il Catanzaro dovrà ora concentrarsi sulla permanenza di due pedine fondamentali come Filippo Pittarello e Simone Pontisso, entrambi finiti nel mirino di diversi club della Serie B.

Anche il Verona continua a programmare la nuova stagione con obiettivi importanti. La formazione scaligera ripartirà dal difensore Andrias Edmundsson e dall’attaccante Kieron Bowie, mentre resta aperta anche la situazione del portiere Lorenzo Montipò, che potrebbe rimanere nonostante l’arrivo di Nicola Leali.

Il Modena prosegue la ricerca del rinforzo per la corsia sinistra. Dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per Paulo Azzi, il club emiliano ha individuato in Giuseppe Aurelio dello Spezia la principale alternativa. A centrocampo, sfumata la pista che portava a Jonas Harder della Fiorentina, il tecnico Daniele Galloppa ha indicato come nuovo obiettivo Christian Comotto, destinato però a iniziare il ritiro con il Milan. In attacco resta vivo anche l’interesse per Giuseppe Ambrosino del Napoli.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, potrebbe invece lasciare Modena il centrocampista Kleis Bozhanaj, seguito con attenzione dall’Arezzo.

La Cremonese continua a monitorare il difensore Felippe Jack, di proprietà del Como e reduce dall’esperienza al Catanzaro, mentre il Palermo prosegue il lavoro sulle corsie esterne. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Tommaso Cassandro e Nahuel Estévez, il club rosanero ha messo nel mirino Stefano Di Mario della Virtus Entella, individuato come possibile rinforzo da affiancare ad Auggello sulla fascia sinistra. Come sottolinea ancora Tuttosport, il laterale ligure rappresenta uno dei principali obiettivi della dirigenza siciliana per completare il reparto.

Il Mantova, infine, ha intensificato i contatti per il centrocampista dell’Empoli Lorenzo Ignacchiti, giocatore seguito anche da Avellino e Frosinone. Nel frattempo i toscani sono alla ricerca di un nuovo centravanti e stanno trattando Simone Mazzocchi del Cosenza per rinforzare il reparto offensivo.