Gazzetta dello Sport: “Serie B, da oggi si riparte: via ai ritiri”

La nuova stagione di Serie B entra nel vivo con l’avvio dei raduni estivi e delle preparazioni precampionato. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, sono le tre neopromosse dalla Serie C ad aprire ufficialmente il programma dei lavori, dando il via a un’estate che vedrà tutte le venti squadre impegnate tra test atletici, ritiri e amichevoli in vista del campionato.

Ad accendere per prime i motori sono Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre formazioni promosse direttamente dalla Serie C. Il Vicenza, che aveva conquistato la promozione con largo anticipo, si ritrova oggi in città agli ordini di Fabio Gallo prima del trasferimento nel weekend a Bedollo, sede del ritiro per il terzo anno consecutivo. Come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Trentino si conferma ancora una volta la destinazione preferita dai club cadetti, ospitando ben otto squadre durante l’estate.





Anche l’Arezzo inaugura oggi la preparazione dopo il ritrovo conviviale della serata precedente. La squadra guidata da Cristian Bucchi inizierà gli allenamenti in sede per poi trasferirsi il 18 luglio a Clusone, in Val Seriana. Stesso discorso per il Benevento, con Floro Flores che ha convocato la squadra al “Vigorito” per dare il via ai primi allenamenti cittadini prima della partenza per Cascia, prevista il 23 luglio. L’Ascoli, invece, inizierà il proprio percorso il 13 luglio, concedendosi qualche giorno di riposo in più dopo il lungo cammino nei playoff.

Nel corso della settimana toccherà anche alle altre protagoniste del campionato. Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il 9 luglio rappresenterà una data significativa per Verona, Sampdoria e Cesena.

Per il Verona sarà il giorno del ritorno di Marco Baroni, chiamato a guidare nuovamente il club dopo le esperienze già vissute in gialloblù e i successi ottenuti in Serie B con Benevento e Lecce. Sarà invece una prima assoluta per Bernardo Corradi, pronto a vivere la sua prima stagione da allenatore principale sulla panchina della Sampdoria dopo il lungo percorso con le Nazionali giovanili della FIGC e nello staff di Massimiliano Allegri al Milan. I blucerchiati torneranno in ritiro a Pontedilegno, sede ormai abituale delle preparazioni estive.

Sempre il 9 luglio prenderà il via anche il nuovo corso del Cesena affidato ad Alino Diamanti, al debutto assoluto da tecnico in Serie B.

Il giorno successivo scatterà invece l’avventura del Padova di Antonio Calabro, ancora alle prese con la situazione legata a Papu Gomez, e del Palermo di Filippo Inzaghi. I rosanero raggiungeranno il Trentino-Alto Adige per la preparazione estiva prima di vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Come ricorda ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo sarà protagonista di una storica tournée australiana. I rosanero voleranno infatti per la prima volta in Australia dove disputeranno la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy: il 7 agosto affronteranno il Melbourne, altra società appartenente al City Football Group, mentre l’11 agosto a Perth è in programma la prestigiosa sfida contro la Juventus.

Non tutte le società, però, hanno scelto ritiri lontani da casa. Il Cesena lavorerà ad Acquapartita, a pochi chilometri dalla città romagnola, mentre Südtirol, Juve Stabia, Entella, Mantova e Carrarese hanno optato per sedi facilmente raggiungibili e logisticamente favorevoli sia per le squadre sia per i tifosi.

Situazione particolare quella dell’Empoli che, dopo il ritardo accumulato nella programmazione, sfrutterà il centro sportivo di Monteboro in attesa dell’ufficializzazione del ritorno in panchina di Guido Pagliuca. Successivamente saranno comunicate modalità e calendario della preparazione.

Lunedì 13 luglio sarà invece il turno di ben nove squadre. Tra queste il Pisa di Paolo Bianco, unico club ad aver scelto la Valle d’Aosta con il ritiro di Morgex, oltre ad Avellino, Modena e Catanzaro, che lavoreranno rispettivamente a Rivisondoli, in Val di Sole e a Livigno.

Chiuderà il programma il 14 luglio la Cremonese, che raggiungerà Ronzone dopo il Sassuolo. Come conclude Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il club grigiorosso continua anche a muoversi sul mercato, con l’interesse concreto per Damiani dell’Ascoli.

Parallelamente ai ritiri, tutte le società stanno definendo il calendario delle amichevoli estive. Tra gli appuntamenti più prestigiosi spiccano proprio quelli del Palermo, atteso da due test internazionali in Australia che rappresenteranno uno dei momenti più importanti della preparazione estiva della formazione guidata da Filippo Inzaghi.